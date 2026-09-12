باشگاه خبرنگاران جوان - فارع المسلمی، پژوهشگر مسائل یمن و از بنیان‌گذاران مرکز مطالعات راهبردی صنعا گفت: با کنترل جزیره پِریم، نه‌تنها از نظر توانایی حمله به مواضع، بلکه از نظر کنترل کشتیرانی، هماهنگی و حتی تسهیل لجستیک میان خود و متحدان دیگرشان در منطقه، از جمله ایران، در موقعیت راهبردی بسیار قدرتمندتری قرار گرفته‌اند.



ایران اکنون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق گروه‌هایی مانند حوثی‌ها، بر دو گلوگاه راهبردی و حیاتی خاورمیانه نفوذ و کنترل دارد و این مسئله بر دیگر گلوگاه‌های دریایی منطقه نیز تأثیر گذاشته است.