باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم

پژوهشگر یمنی گفت: کنترل جزیره پِریم، حوثی‌ها را در کنترل کشتیرانی، هماهنگی و لجستیک با متحدان منطقه‌ای از جمله ایران در موقعیت راهبردی قدرتمندتری قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فارع المسلمی، پژوهشگر مسائل یمن و  از بنیان‌گذاران مرکز مطالعات راهبردی صنعا گفت: با کنترل جزیره پِریم، نه‌تنها از نظر توانایی حمله به مواضع، بلکه از نظر کنترل کشتیرانی، هماهنگی و حتی تسهیل لجستیک میان خود و متحدان دیگرشان در منطقه، از جمله ایران، در موقعیت راهبردی بسیار قدرتمندتری قرار گرفته‌اند.

ایران اکنون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق گروه‌هایی مانند حوثی‌ها، بر دو گلوگاه راهبردی و حیاتی خاورمیانه نفوذ و کنترل دارد و این مسئله بر دیگر گلوگاه‌های دریایی منطقه نیز تأثیر گذاشته است.

 
مطالب مرتبط
ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم
young journalists club

بازی آمریکایی‌ها با واژگان/ «تغییر رژیم» یا «تغییر ماهیت» مسئله واقعا این است؟!

ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم
young journalists club

آیا امکان برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا وجود دارد؟

ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم
۱۰۹۴

چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
 جهش یک شبه قیمت سوخت! + فیلم
۸۵۸

 جهش یک شبه قیمت سوخت! + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
 از باب‌المندب تا تنگه هرمز؛ نمایش قدرت ایران و متحدانش + فیلم
۷۹۴

 از باب‌المندب تا تنگه هرمز؛ نمایش قدرت ایران و متحدانش + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
 ایران در حال ساخت یک نظم جدید برای بیرون راندن آمریکا از منطقه! + فیلم
۷۸۳

 ایران در حال ساخت یک نظم جدید برای بیرون راندن آمریکا از منطقه! + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تیک عصبی چیست و چرا با استرس تشدید می‌شود؟ + فیلم
۶۳۱

تیک عصبی چیست و چرا با استرس تشدید می‌شود؟ + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha