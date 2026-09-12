باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، رؤسای‌جمهور روسیه و چین در مراسم ضیافت رسمی اجلاس بریکس در دهلی‌نو شرکت خواهند کرد.

پسکوف گفت که سران دو کشور در دیدار کوتاه خود در حاشیه اجلاس، فرصتی برای گفت‌و‌گو پیدا نکردند، اما انتظار می‌رود در ادامه، دو طرف درباره مسائل دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و روابط دوجانبه میان روسیه و چین گفت‌و‌گو کنند.

طبق برنامه، ضیافت شام رسمی به میزبانی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند ساعت ۷:۳۰ شب به وقت هند در محل برگزاری اجلاس در دهلی‌نو برگزار می‌شود.

اجلاس بریکس امسال باعث شد شی جین‌پینگ برای نخستین بار در هفت سال گذشته به هند سفر کند؛ سفری که در بحبوحه بهبود روابط چین با همسایه جنوبی خود انجام شده است.

این اجلاس که هجدهمین نشست این گروه بوده، از امروز شروع شده و تا فردا ادامه دارد. در اجلاس بریکس، رهبران ۱۱ کشور عضو درباره حکمرانی جهانی، همکاری اقتصادی و تجاری، امنیت انرژی و غذا، فناوری و درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو می‌کنند.

منبع: بریکینگ نیوز