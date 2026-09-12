باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - طهمورث لاهوتی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران از برنامهریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به میزان ذخیرهسازی سوخت بنگاههای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در اختیار معاونت عمومی وزارت صمت قرار گرفته است تا در تعامل با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سوخت مورد نیاز این واحدها تأمین شود.
لاهوتی با اشاره به برنامههای در نظر گرفته شده برای تأمین سوخت واحدهای صنعتی اظهار کرد: در تعاملی که میان معاونت مربوطه در وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شکل گرفته، مقرر شده است بر اساس میزان ذخیرهای که واحدهای صنعتی امکان نگهداری آن را دارند، سوخت مورد نیاز آنها طی دو ماه آینده تأمین شود.
وی افزود: یکی از نکات مهم این است که بسیاری از واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، ظرفیت ذخیرهسازی سوخت برای سه تا چهار ماه تولید را ندارند. بنابراین لازم است شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی این موضوع را در نظر بگیرد و پس از پایان ذخایر موجود، امکان جایگزینی و تأمین مجدد سوخت این واحدها را فراهم کند.
ذخیرهسازی گاز مایع برای واحدهای صنعتی
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: اقدام دیگری که در دستور کار قرار گرفته، ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی گاز مایع برای واحدهای صنعتی است. البته این اقدام مستلزم صرف هزینه از سوی بنگاههاست، اما در حال کمک به واحدهایی هستیم که بهصورت مستمر به برق نیاز دارند تا بتوانند با ایجاد ظرفیت لازم در داخل واحد خود، گاز مایع ذخیره کنند.
لاهوتی گفت: هدف از این اقدام آن است که در صورت ایجاد محدودیت در تأمین سوخت مایع، واحدهای صنعتی بتوانند از ذخایر گاز مایع خود استفاده کنند و روند تولید آنها با اختلال جدی مواجه نشود.
کاهش قطعی برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز
وی درباره وضعیت تأمین برق شهرکهای صنعتی نیز اظهار کرد: براساس دستوری که رئیسجمهور صادر کرده بود، ۴۸ شهرک صنعتی که با قطعی برق دو روز در هفته مواجه بودند، با اضافه شدن حدود ۵۰۰ مگاوات برق به شبکه نواحی صنعتی، میزان قطعی برق آنها از دو روز به یک روز در هفته کاهش پیدا کرد.
معاون وزیر صمت افزود: البته در این دوره، در برخی شهرکها به دلیل نقصهای فنی که از سوی شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع برق استانها اعلام میشد، قطعی دو روزه نیز اتفاق افتاد، اما تقریباً در بیشتر شهرکهای هدف، موضوع کاهش قطعی برق از دو روز به یک روز رعایت شد.
لاهوتی با بیان اینکه مطالبه ما در حال حاضر این است که قطعی برق شهرکهای صنعتی بهطور کامل متوقف شود، گفت: اینکه آیا این اتفاق در ادامه رخ خواهد داد یا خیر، موضوعی است که دوستان در وزارت نیرو باید درباره آن پاسخ دهند.