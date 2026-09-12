باشگاه خبرنگاران جوان-علیمحمد زورآوند روز شنبه با اشاره به آخرین پیشبینیها درباره وضعیت بارندگیهای پاییزه افزود: برآوردها نشان میدهد امسال بارشهای موثر از اواخر مهر یا اوایل آبان آغاز شود و شروع بارشهای موثر را کمی زودتر از سالهای گذشته داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تا اول مهر بارندگی برای کرمانشاه پیشبینی نمیشود، هرچند ممکن است در مهرماه بارندگیهایی رخ دهد، ادامه داد: اما برای اینکه بارش موثر داشته باشیم باید بارندگی فراگیر و مناسب باشد و به یک بارش محدود نشود، بلکه چند بارندگی خوب و پیاپی رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: به نظر میرسد از مجموع ماههای پاییز، در آبان و آذر بارشهای بهتری نسبت به مهر داشته باشیم.
زورآوند با بیان اینکه در مجموع، بارشهای پاییز پیش رو در استان کرمانشاه بیشتر از نرمال پیشبینی شده که این بارشهای بیشتر تحت تاثیر پدیده النینو رخ خواهد داد، افزود: همچنین وقتی شرایط آبوهوایی متاثر از پدیده النینو باشد، معمولا دما نیز مقداری بالاتر خواهد بود و برای پاییز کرمانشاه انتظار میرود متوسط دما نیم تا یک درجه سانتیگراد از بلندمدت بیشتر باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در عین حال با اشاره به دقت پایین پیشبینیهای بلندمدت هواشناسی تاکید کرد: احتمال تغییر این پیشبینیها زیاد است.
به گزارش ایرنا، گرم شدن کره زمین نقشی اساسی در افزایش بارشهای حدی در سراسر جهان دارد. شواهد علمی نشان میدهد که در اثر گرمایش زمین الگوهای بارشی در حال تغییر هستند و به سمت بارشهای شدیدتر و با رخداد پایینتر سوق پیدا میکنند.
این به آن معناست که میزان بارش در یک دوره کوتاه (مثلا چند ساعت) ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد؛ این میتواند منجر به سیل، رانش زمین و سایر بلایای طبیعی شود. از طرفی، فواصل بین بارشهای شدید ممکن است طولانیتر شود. خشکسالی، کمبود آب و سایر مشکلات مرتبط با کمبود آب از دیگر پیامدهای این پدیده است.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اواسط مردادماه امسال بر اساس الگوهای هواشناسی، شدت النینوی پیش بینی شده امسال را کمسابقه دانست و تاکید کرد: شاخصهای اقلیمی از احتمال بارشهای نرمال تا فراتر از نرمال در نیمه دوم پاییز حکایت دارد، هرچند برای پیشبینی دقیقتر باید منتظر تکمیل دادههای کوتاهمدت بود.
اواخر مردادماه امسال نیز اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعلام کرد پدیده اقلیمی «النینو» در حال تشدید سریع است و حدود ۷۰ درصد احتمال دارد به قویترین رویداد ثبتشده از سال ۱۹۵۰ تاکنون تبدیل شود و رکورد النینوی شدید سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ را پشت سر بگذارد.
پیشبینیها نشان میدهد النینوی پیشرو ممکن است از نظر شدت، از رویداد موسوم به «سوپر النینو» در سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۳ فراتر رود و به یک رویداد بیسابقه از زمان آغاز ثبت منظم این دادهها در سال ۱۹۵۰ تبدیل شود.
النینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آبهای اقیانوسی همراه میشود و میتواند الگوهای آبوهوایی را در مناطق مختلف جهان، بهویژه مناطق ساحلی و بخشهای گستردهای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.
در مقابل، لانینا مرحله مخالف این چرخه اقلیمی است که معمولاً با کاهش دمای جهانی همراه میشود. دورههای میان النینو و لانینا نیز بهعنوان مرحله خنثی شناخته میشوند که در آن الگوهای معمولتر و طبیعیتر آبوهوا غالب هستند.