باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست شورای ملی زیارت با اشاره به برنامهریزیهای جدی برای ارتقای جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) اظهار کرد: سند «شیراز، سومین حرم اهلبیت (ع)» با مشارکت شورای شهر، شهرداری شیراز و با نظر آیتالله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز تدوین و با چشمانداز ۲۵ ساله تهیه شده و هم اکنون در شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح است.
او افزود: این سند تاکنون در دو جلسه شورای برنامهریزی استان مطرح شده و انشاءالله به سندی الزامآور تبدیل خواهد شد که مبنای برنامهریزیهای زیارتی استان فارس قرار گیرد.
استاندار فارس با بیان اینکه تقسیم درخواستها میان استانهای زیارتی کشور باید بر اساس امکانات و شاخصهای موجود انجام شود، گفت: بسته پیشنهادی استان فارس که در این نشست ارائه شد، دوبخشی است؛ بخش نخست شامل پیشنهادهایی است که اعتباری نمیطلبد و بر پایه هماهنگیهای استانی و استفاده از ظرفیتهای موجود قابل اجراست و بخش دوم نیازمند تخصیص اعتبارات ملی و ورود دولت و نهادهای کشوری است.
امیری با اشاره به پروژههای آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، تصریح کرد: اعتباری که تاکنون برای تکمیل زائرسرا و مرمت حرم مطهر ابلاغ شده است، پاسخگوی نیازهای واقعی این مجموعه نبوده و آستان مقدس با کمبود منابع مواجه است. بر این اساس، پیشنهاد داد که در سال ۱۴۰۵ حداقل چهار هزار میلیارد ریال به استان ابلاغ شود تا برای اجرای دو پروژه «تکمیل زائرسرا در ضلع شمالی حرم» و «تکمیل صحن محمدی در ضلع شمال شرقی حرم» با آستان مقدس شاهچراغ (ع) مبادله موافقتنامه شود.
او از تکلیف وزارت نفت به پرداخت هزار میلیارد ریال از محل مسئولیت اجتماعی برای طرح توسعه و نوسازی آستان مقدس احمد بن موسی (ع) با شماره طبقهبندی ۱۵۰۱۷۱۰۲۸ نیز خبر داد و افزود: در کنار آن، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال برای بهبود و ارتقای تجهیزات امنیتی حرم مطهر پیشنهاد شده است؛ زیرا عملیات عمرانی موجود محدودیتهایی برای تردد زائران ایجاد کرده و این مجموعه به تجهیزات هوشمند نظارتی نیاز فوری دارد.
استاندار فارس درباره دارالشفاء احمد بن موسی (ع) در ضلع شمالی حرم مطهر نیز گفت: خوشبختانه شمار مراجعان به این مرکز درمانی رو به افزایش است، اما این روند، هزینههای درمانی را بالا برده است؛ درخواست استان اختصاص دو هزار میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز این مجموعه درمانی است.
امیری با اشاره به وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی حرم مطهر و اطراف آن که موجب گلایه زائران و مردم شده است، خواستار تخصیص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای ساخت دستکم ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر شیراز، حرم مطهر و مسیرهای ورودی و خروجی شهر شد و تأکید کرد: این اقدام در راستای ارتقای رفاه زائران و مهمانان حرم مطهر، یک ضرورت است.
او همچنین پیشنهاد ایجاد ساز و کاری برای رویدادهای مستمر و همآفرینی طرحهای نمایشی و داستانی حوزه زیارت با محوریت صدا و سیمای مراکز استانی خراسان رضوی، فارس و قم را مطرح کرد و گفت: در چارچوب این ساز و کار، ساخت سریال فاخر و انیمیشن «احمد بن موسی (ع)» با دو هزار میلیارد ریال اعتبار باید پشتیبانی شود تا ظرفیت رسانهای، جایگاه زیارتی شیراز را به درستی معرفی کند.
استاندار فارس همچنین بسته پیشنهادی استان فارس، بر ضرورت پیشبینی ردیف اعتباری خاص برای رویدادهای فرهنگی و زیارتی، دعوت از فعالان رسانهای کشورهای هدف برای جذب زائر و گردشگر، ارائه طرحهای پژوهشی مورد نیاز استان و برگزاری همایشهای علمی، تأسیس مجموعههای خدماتی و بینراهی در محورهای زیارتی طریقالرضا (ع) و طریق الاحمدی (ع) در شهرستانهای اقلید، نیریز و رستم جهت خدماتدهی به زائران امام رضا (ع) و زائران اربعین و عتبات عالیات، ثبت یک روز با عنوان «روز امانت بینظیر» (روز امانتداری) به پاسداشت مقام شامخ امین ولایت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در تقویم ملی و ایجاد ردیف بودجه مستقل با موضوع توسعه فرهنگ زیارت را ارائه کرد که در اختیار معاونت امور زائرین و گردشگری استانهای خراسان رضوی، فارس و قم قرار گیرد.
امیری در پایان سخنان خود، بر لزوم توجه به شاخص محرومیت استانها در توزیع اعتبارات، خواستار رسیدگی متناسب به وضعیت حرم مطهر و بقاع مذهبی استان فارس شد و از همراهی اعضای شورا در تحقق این بسته قدردانی کرد.