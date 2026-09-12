جوزف عون امروز به جنوب لبنان رفت و ضمن بازدید از مناطق جنگ‌زده، اعلام کرد که در حال حاضر مذاکره جدیدی با رژیم صهیونیستی در دستور کار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان عصر امروز (شنبه) وارد شهر نبطیه در جنوب لبنان شد. این بازدید نادر در حالی انجام شده که نگرانی‌ها از گسترش حملات رژیم صهیونیستی در لبنان افزایش یافته است.

در تصاویری که شبکه‌های تلویزیونی محلی پخش کردند، یکی از شهروندان به عون گفت که ساکنان می‌خواهند احساس امنیت کنند و پس از ماه‌ها آوارگی، از امنیت فرزندانشان مطمئن باشند. 

عون همچنین در این سفر ناگهانی، به رسانه‌ها اعلام کرد که «در حال حاضر، هیچ مذاکره جدیدی با اسرائیل برنامه‌ریزی نشده است».

حملات اخیر صهیونیست‌ها علیه لبنان که از اوایل اسفند آغاز شده، بیش از ۴ هزار نفر را در این کشور به شهادت رسانده و حدود یک میلیون نفر را آواره کرده است.

پیش از اظهارات امروز عون، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده بود، اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان تا ماه اکتبر برگزار نخواهد شد.

در همین حال، رژیم صهیونیستی صراحتا از قصد خود برای ادامه اشغالگری در جنوب لبنان سخن گفته است. روز پنجشنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ او بیانیه مشترکی صادر کردند و متعهد شدند که نیروهایشان در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. 

در همان روز، نظامیان اسرائیلی ۱۱۰۰ تن مواد منفجره را در رشته کوه علی الطاهر منفجر کردند و باعث لرزش در سراسر مناطق اطراف در جنوب لبنان شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رئیس‌جمهور لبنان ، منطقه نبطیه ، جنوب لبنان
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