باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز شنبه گفت مسکو نسبت به وضعیت منطقه خلیج فارس که همچنان با بی‌ثباتی روبه‌رو است، نگرانی دارد.

پسکوف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «ما نگران هستیم؛ به‌طور کلی، وضعیت در منطقه خلیج فارس همچنان بی‌ثبات است و این شرایط می‌تواند به تشدید خطرناک تنش‌ها منجر شود.» او همچنین تأکید کرد که وضعیت «کاملاً از کنترل خارج شده است».

پسکوف روز پنجشنبه نیز در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی کرملین از خطر وقوع درگیری مستقیم نظامی در منطقه خلیج فارس گفته بود که درگیری‌های نظامی مستقیم همچنان ادامه دارد و از همه طرف‌های درگیر خواسته بود خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام نظامی خودداری کنند.

او همچنین بر ترجیح مسکو برای بازگشت طرف‌ها به اجرای مفاد تفاهم‌نامه امضاشده تأکید کرده بود.

منبع: اسپوتنیک