مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان با کسب اکثریت آرا، عضو هیات اجرایی انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مجمع عمومی انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی (ISSA) که با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو در شهر طائف عربستان سعودی برگزار شد، مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک با کسب اکثریت آرا، برای عضویت هیات اجرایی این انجمن برای دوره چهارساله پیش‌رو انتخاب شد.

این مجمع که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، مسئول انتخاب هیات اجرایی جدید و تعیین نقشه راه انجمن برای دوره آتی است.

کمیته ملی المپیک از مدت‌ها پیش، از طریق رایزنی و پیگیری مستمر با اعضای این انجمن، زمینه این موفقیت را فراهم کرده بود. این دستاورد در ادامه‌ی عملکرد درخشان کاروان ورزشی ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض (که کمتر از یک سال پیش برگزار شد و ایران در آن جایگاه قابل‌توجهی در جدول مدال‌ها کسب کرد) و همچنین حضور دبیرکل این انجمن و هیات همراه در تهران، به دست آمده و می‌تواند نقش مؤثری در روند کاندیداتوری ایران برای میزبانی دوره‌های آتی این بازی‌ها ایفا کند.

منبع: کمیته ملی المپیک

برچسب ها: کشورهای اسلامی ، انجمن ورزش ، کمیته ملی المپیک
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