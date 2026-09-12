مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: شرایط امسال دریاچه ارومیه و تالاب‌های پیرامونی آن نسبت به سال گذشته امیدوارکننده‌تر است، اما تداوم این وضعیت به مدیریت پایدار منابع آب و استمرار اقدامات احیایی نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو اشرفی‌زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جریان بررسی وضعیت تالاب‌های درگه‌سنگی، کانی‌برازان، یادگارلو، سولدوز، شورگل حسنلو اظهار کرد: بارش‌های سال آبی جاری و اقدامات انجام‌شده در مدیریت منابع آب، شرایط آبی بسیاری از تالاب‌های پیرامونی دریاچه ارومیه را نسبت به سال گذشته بهبود داده است.

وی با اشاره به وضعیت مناسب‌تر تالاب درگه‌سنگی افزود: این تالاب در مقطع مشابه سال گذشته با خشکی قابل توجهی مواجه بود، اما امسال از پهنه آبی مناسب‌تری برخوردار است و حضور پرندگان آبزی و کنارآبزی نیز نشان‌دهنده بهبود شرایط زیستگاه است.

اشرفی‌زاده تأکید کرد: تالاب‌های پیرامونی را باید در ارتباط با دریاچه ارومیه دید و تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی تالاب‌ها، مدیریت مصرف آب، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، باز نگه‌داشتن مسیرهای طبیعی ورود آب و استفاده از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی باید با جدیت دنبال شود.

وی مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های محیط‌زیستی و رسانه‌ها را در حفاظت پایدار از تالاب‌ها مؤثر دانست و گفت: وضعیت مناسب فعلی فرصتی برای تثبیت شرایط این زیستگاه‌هاست و تداوم آن نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان، جوامع محلی، تشکل‌های محیط‌زیستی و رسانه‌هاست.

منبع:محیط زیست

برچسب ها: احیای دریاچه ارومیه ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
استاندار آذربایجان شرقی:
احیای دریاچه ارومیه نیازمند ساختار فرا استانی است
نماینده استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی:
به‌زودی شاهد بهبود وضعیت دریاچه ارومیه خواهیم بود
چه راهکار‌هایی برای احیای دریاچه ارومیه به کار گرفته شده است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مزارع پرورش آبزیان آذربایجان غربی در سلامت کامل
  توزیع بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده برای توسعه بخش‌های مختلف در آذربایجان‌غربی
شرایط دریاچه ارومیه امیدوارکننده تر است
آخرین اخبار
شرایط دریاچه ارومیه امیدوارکننده تر است
مزارع پرورش آبزیان آذربایجان غربی در سلامت کامل
  توزیع بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده برای توسعه بخش‌های مختلف در آذربایجان‌غربی