باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان پس از پایان نشست غیرعلنی سران کشورهای عضو بریکس، همراه با سایر سران کشورهای شرکتکننده در این اجلاس، با حضور در محوطه مرکز همایشهای «بهارات مانداپام»، اقدام به کاشت نهال کردند.
در این مراسم که با هدف نمادینسازی تعهد مشترک کشورهای عضو بریکس به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و همکاریهای چندجانبه برگزار شد، رئیسجمهور کشورمان نیز به همراه دیگر رهبران، نهالی را در این محوطه کاشت.
گفتنی است، کاشت نهال و عکس یادگاری سران، از برنامههای جانبی و نمادین اجلاس بریکس است که با حضور رهبران کشورهای عضو برگزار میشود و نمادی از دوستی، همبستگی و آیندهای سبز برای همکاریهای بینالمللی است.