اسماعیل بقایی با اشاره به اصابت ۴ موشک در کمتر از یک دقیقه به مناطق مسکونی، ورزشی و آموزشی، تصریح کرد که این حجم از تخریب علیه اماکن غیرنظامی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اسماعیل بقایی عصر شنبه در نشست خبری بررسی جنایات رژیم آمریکا در لامرد اظهار کرد: در اینکه اقدام آمریکا در لامرد یک جنایت جنگی قطعی بوده، تردیدی وجود ندارد و تحقیقات انجام‌شده نیز استفاده از سلاح ممنوعه در این حمله را تأیید کرده است.

او افزود: در این حمله از موشک خوشه‌ای استفاده شده که هر یک از این موشک‌ها حاوی حدود ۱۸۰ هزار ترکش و ساچمه‌های سه‌گرمی بوده است؛ موضوعی که ابعاد جنایت انجام‌شده علیه مردم غیرنظامی لامرد را نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به محل برگزاری نشست خبری گفت: مکانی که اکنون در آن حضور داریم، یک ورزشگاه والیبال است و «هلیا» و «الهام»، دو نوجوان والیبالیست، در همین نقطه به شهادت رسیدند.

بقایی ادامه داد: روبه‌روی این ورزشگاه، زمین فوتبال قرار دارد که شماری از فوتبالیست‌های نوجوان نیز در آنجا به شهادت رسیدند. پشت این ساختمان نیز یک مدرسه قرار دارد که در جریان حمله به‌شدت آسیب دیده و اداره انتقال خون لامرد نیز در همین محدوده قرار دارد.

او با تأکید بر اینکه تمامی این اماکن کاربری غیرنظامی داشته‌اند، گفت: سه موشک دیگر نیز به مناطق مسکونی اصابت کرده است و در مجموع چهار موشک در فاصله‌ای حدود ۳۵ ثانیه، شهر ۳۰ هزار نفری لامرد را داغدار کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ما به‌طور جدی پیگیر عدالت خواهیم بود و از هر فرصتی برای تبیین ابعاد و شدت این جنایت استفاده می‌کنیم.

بقایی افزود: انتظار داریم جامعه جهانی، همه کشور‌ها و همه انسان‌هایی که دلشان برای انسانیت می‌تپد، در کارزار مطالبه عدالت برای شهدای لامرد با مردم ایران همراه شوند.

او در ادامه با اشاره به حمله به میناب در همان روز گفت: جا دارد در اینجا از جنایت میناب نیز یاد کنیم؛ صبح همان روزی که لامرد مورد حمله موشکی قرار گرفت، میناب نیز هدف حمله قرار گرفت و ۱۶۸ انسان بی‌گناه، از جمله دانش‌آموزان و معلمان، به شهادت رسیدند.

بقایی با اشاره به «آوینا» به‌عنوان یکی از نماد‌های این جنایت، اظهار کرد: امروز لازم است یک بار دیگر جنایتی را که نماد آن این طفل معصوم شد، مرور کنیم.

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