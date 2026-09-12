استاندار تهران با تأکید بر ضرورت بازطراحی فرآیند ساماندهی معتادان متجاهر گفت: جمع‌آوری از سطح شهر زمانی اثربخش خواهد بود که درمان، توانمندسازی، مهارت‌آموزی، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی نیز در ادامه آن قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران که با حضور سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و اعضای شورا برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ویژه موضوع اعتیاد در سیاست‌های اجتماعی کشور اظهار کرد: جلسات شورای هماهنگی و کمیته‌های تخصصی آن باید مسئله‌محور، کارشناسی و دارای خروجی مشخص باشد و مصوبات تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی افزود: سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی مشخص است، اما اولویت‌ها و شیوه اجرا در هر استان باید متناسب با شرایط همان منطقه بومی‌سازی شود؛ چراکه نوع و گستره مسائل تهران با بسیاری از استان‌ها متفاوت است و محدودیت منابع نیز ایجاب می‌کند اقدامات بر اساس اولویت‌های واقعی استان متمرکز شود.

معتمدیان در ادامه با قدردانی از اقدامات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، دستگاه قضایی، شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و دیگر مجموعه‌های فعال در این حوزه اظهار کرد: بخش عمده عملیات میدانی مقابله با خرده‌فروشی مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر بر دوش مجموعه‌هایی است که شبانه‌روز در میدان حضور دارند و رفع موانع فعالیت آنان باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح چرخه ساماندهی معتادان متجاهر تصریح کرد: هدف، انتقال موقت افراد از خیابان به مراکز نگهداری و بازگشت دوباره آنان پس از چند ماه نیست. از مرحله جمع‌آوری و درمان تا مهارت‌آموزی، توانمندسازی، اشتغال و حمایت پس از خروج باید یک زنجیره منسجم شکل بگیرد.

استاندار تهران حمایت از خانواده معتادان متجاهر را نیز بخشی از این چرخه دانست و افزود: بسیاری از این افراد دارای خانواده‌هایی هستند که خود در معرض آسیب‌های متعدد قرار دارند؛ بنابراین حمایت‌های اجتماعی نباید تنها متوجه فرد باشد و لازم است سازوکار مشخصی برای پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند نیز طراحی شود.

معتمدیان بر استفاده از ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، امکانات دستگاه‌های متولی اشتغال و تسهیلات موجود برای ایجاد فرصت شغلی پس از درمان تأکید کرد و گفت: فردی که پس از طی دوره درمان و بازتوانی بدون شغل، درآمد و پشتوانه اجتماعی به همان محیط قبلی بازگردد، با احتمال بالای بازگشت به چرخه آسیب مواجه خواهد بود.

وی همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و قابل تبادل میان دستگاه‌های مسئول را ضروری دانست و افزود: سیاست‌گذاری دقیق در حوزه اعتیاد بدون دسترسی به اطلاعات منسجم درباره سابقه درمان، بازگشت، اشتغال و حمایت‌های دریافت‌شده دشوار است و این خلأ باید با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی برطرف شود.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، مقابله با شبکه‌های قاچاق و سوداگران مواد مخدر را از اولویت‌های مهم پایتخت عنوان کرد و گفت: موقعیت ارتباطی تهران و قرار گرفتن آن در مسیرهای مختلف جابه‌جایی کالا و جمعیت، شرایط متفاوتی را در حوزه قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده است؛ از این رو تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، انتظامی و عملیاتی و هماهنگی میان پلیس، دستگاه‌های امنیتی و قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

معتمدیان همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج، خیران و مجموعه‌های مردمی در برنامه‌های محله‌محور تأکید کرد و گفت: مبارزه با اعتیاد صرفاً مأموریت دستگاه‌های دولتی نیست و ظرفیت اجتماعی محلات، خیران و نهادهای مردمی می‌تواند در پیشگیری، حمایت از خانواده‌ها و بازتوانی افراد نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: تهران به دلیل حجم و پیچیدگی آسیب‌های اجتماعی نیازمند یک مدل منسجم از مقابله با قاچاق تا درمان، بازتوانی و بازگشت فرد به زندگی عادی است و عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز باید بر اساس نتایج ملموس این فرآیند ارزیابی شود.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: جمع آوری معتادان ، معتاد متجاهر
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