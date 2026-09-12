بحرین در بیانیه‌ای ضد ایرانی مدعی شد تا زمان ازسرگیری روابط دیپلماتیک با تهران، در نشست این هفته در صلاله و نشست‌های دیگر با حضور ایران شرکت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بحرین امروز (شنبه) اعلام کرد که در نشست پیشنهادی درباره وضعیت تنگه هرمز یا هر نشست چندجانبه‌ای که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نخواهد کرد؛ مگر آنکه روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته شود.

وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به مطالبی که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره برگزاری نشست پیشنهادی وزیران درباره وضعیت تنگه هرمز منتشر کرده‌اند، وزارت خارجه تأکید می‌کند که پادشاهی بحرین در این نشست شرکت نخواهد کرد و تا زمان ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در هیچ نشست جمعی با حضور ایران حضور نخواهد داشت».

این وزارتخانه افزود: «این موضع پیش‌تر از طریق کانال‌های رسمی به برادرانمان در عمان اعلام شده است».

رسانه‌ها از یک نشست قریب‌الوقوع درباره تنگه هرمز خبر داده‌اند. این نشست روز دوشنبه در شهر «صلاله» عمان برگزار می‌شود و وزرای خارجه ایران و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در آن حضور دارند. 

گفته شده محور اصلی گفتگوها، تأمین امنیت و ایجاد مسیر موقت برای کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز خواهد بود.

بحرین در حالی شرکت در این نشست را رد می‌کند که این نخستین دیدار در سطح وزیران خارجه میان ایران و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از زمان آغاز تجاوزات آمریکا علیه ایران است و قرار است در آن، درباره ایجاد یک مسیر امن برای کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز گفت‌وگو شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بحرین ، خلیج فارس ، تنگه هرمز
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