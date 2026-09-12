حدادعادل گفت: سلطه فرهنگ «تست‌زنی» مرجعیت مدرسه را تضعیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - فعالان فرهنگی و نمایندگان مجلس در هشتمین کنگره کانون تربیت اسلامی، با تأکید بر ضرورت بازگشت مرجعیت به مدرسه، خواستار اجرای بی‌قید و شرط مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از «کنکورزدگی» شدند.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل، عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه آزمون سراسری، «شیرازه نظام آموزشی» را از هم گسیخته است، گفت: سلطه فرهنگ «تست‌زنی» مرجعیت مدرسه را تضعیف کرده است.

در همین راستا، سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مجلس، بر لزوم بازنگری اساسی در وضعیت معیشتی و تربیتی فرهنگیان به عنوان پیش‌نیاز تحول بنیادین تأکید کرد. حسین احمدی، دبیرکل کانون نیز مدرسه را نه صرفاً مکان آموزش، بلکه کانون هویت‌سازی نسل آینده خواند.

مدرسه محل انتقال صرف دانش نیست

در ادامه حسین احمدی دبیرکل کانون تربیت اسلامی گفت:  سخن گفتن از آموزش و پرورش سخن گفتن از یک وزارتخانه در میان وزارتخانه‌ها نیست بلکه سخن از نهادی است که با آینده انسان جامعه و کشور سروکار دارد؛ مدرسه محل انتقال صرف دانش نیست؛ عرصه شکل‌گیری هویت اخلاق، مسئولیت اجتماعی، قدرت تفکر و جهت‌گیری نسل آینده است؛ بنابراین هر اندازه که در این عرصه سرمایه‌گذاری فکری، علمی، مدیریتی و تشکیلاتی صورت گیرد، در حقیقت برای آینده کشور سرمایه‌گذاری شده است.

هشتمین کنگره کانون تربیت اسلامی با حضور بیش از ۴۰۰ تن از اعضای این تشکل از ۲۳ استان کشور و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد. این نشست که به یادبود مرحوم «مهندس فرشیدی» دبیرکل فقید کانون ترتیب یافت، به واکاوی دغدغه‌های کلان نظام آموزشی در تراز انقلاب اسلامی اختصاص داشت.

 

برچسب ها: تربیت اسلامی ، کنکور
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