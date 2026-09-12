باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی در دیدار با رئیس و اعضای کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی با اشاره بر ضرورت انسجام و وفاق در کشور با توجه به فرمایشات رهبری و رئیس جمهوری گفت: با رویکرد اجماع و وفاق در کشور باید شرکای اجتماعی مطمئن شوند که در این سازمان سهم دارند و نظرات آنها در پیشبرد امور موثر است. افتراقی میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و مسیری به‌جز این در شرایط امروز کشور انحراف است.

محمدی با تشریح وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی، بر تلاش همه ذینفعان برای عبور از شرایط دشوار کنونی تاکید کرد و گفت: با تلاش همکاران و همفکری ذینفعان هیچ گزندی به سازمان وارد نمی‌شود. اینکه بعضاً گفته می‌شود سازمان ورشکست شده، دروغ است. ما در «آستانه بحران» هستیم اما در نقطه بازگشت‌ناپذیر نیستیم. در چنین شرایطی به تصمیمات درست نیاز داریم که این مسیر آغاز شده و با همفکری و همکاری تمامی ذینفعان با قوت ادامه پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی با رویکرد و قوانین دولت و حوزه اجرایی آشنایی دارند؛ افزود: حساسیت این کانون درباره مسائل سازمان، سرمایه‌ای بزرگ است.

محمدی با اشاره به اهمیت ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی در کشور گفت: در سال‌های گذشته زمانی که منابع درآمدی کشور فراوان بوده به دلیل رویکرد خاص‌گرایی، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده است که مانع تشکیل نظام یکپارچه تأمین اجتماعی شده است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی یک مطالبه ملی است. در حال حاضر بیمه‌های تجاری به خاطر ارتباط با نظام تنظیم‌گری، موفق‌ عمل می‌کنند اما نهاد تنظیم‌گری در تأمین اجتماعی نتوانستند یکپارچگی نهادی تأمین اجتماعی را ساماندهی کند و انبوهی از قوانین بر این سازمان تحمیل شد که در مجموع به منابع بیمه‌شدگان آسیب وارد کرد.

وی تصریح کرد: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عدم شمولیت تأمین اجتماعی به نیروی کار در کشور است و متأسفانه در اجرای اصل ۲۹قانون اساسی که تأمین اجتماعی حق همگانی است موفق نبودیم و نگاه ما تمهیدی بوده است. در برنامه هفتم پیشرفت کشور به این موارد توجه شده است. باید با همراهی و همکاری ذینفعان و تصمیم‌سازان در مسیر ایجاد تأمین اجتماعی برای همه که زمینه‌ساز عدالت اجتماعی در کشور است، حرکت کنیم.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در این دیدار با قدردانی از زحمات همکاران سازمان گفت: هدف از تشکیل این تشکل کمک به دولت، کشور و سازمان تأمین اجتماعی است. مطالبات ما بر اساس قانون است و آماده همکاری با مجموعه این سازمان هستیم.

منبع: تامین اجتماعی