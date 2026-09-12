شما شنونده این حرف‌ها بودید؛ مثل همیشه با حوصله و صبورانه و بعد از شنیدن‌ها، پدرانه صحبت کردید. از اعتلای سینمای کشور گفتید و اینکه سینما برای کشور یک نیاز و ضرورت است. هنری که آن را «برتر»، «پیچیده، پیشرفته و متعالی» می‌دانستید و به همین دلیل، مسئولیت سینماگران را هم سنگین می‌دیدید. از این گفتید که سینما می‌تواند روح امید، شوق پیشرفت، انگیزه کار و تلاش، اعتمادبه‌نفس و اعتقاد به ارزش‌های اسلامی و ملی را در جامعه زنده کند.

رابطه شما با سینما، به همین دیدارها و حرف‌ها ختم نمی‌شد. فیلم می‌دیدید، سریال دنبال می‌کردید و درباره آنچه دیده بودید، صحبت می‌کردید؛ آن‌قدر دقیق که آقای حدادعادل از تماشای «کودک و فرشته» در کنار شما نقل کرده بود که متوجه شده بودید بعضی صحنه‌های فیلم، از کتاب «دا» الهام گرفته است. «به کبودی یاس» را دیده بودید، درباره «درباره الی» تحلیل داشتید و با عوامل «شیار ۱۴۳»، «ماجرای نیمروز» و «یوسف پیامبر» دیدار کرده بودید.