باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روزهای بازگشایی مدارس، خرید لوازمالتحریر به یکی از دغدغههای خانوادهها تبدیل میشود. انتخاب آگاهانه از میان انبوه دفتر، مداد، خودکار، کیف و دیگر وسایل مدرسه، هم به مدیریت هزینهها کمک میکند و هم میتواند از خرید کالاهای نامناسب برای کودکان جلوگیری کند.
خرید لوازمالتحریر برای بسیاری از خانوادهها یکی از کارهای همیشگی پیش از آغاز سال تحصیلی است اما قرار نیست هرچه در ویترین فروشگاهها جذابتر به نظر میرسد، حتما برای دانشآموز هم کاربردیتر باشد. از مرتب کردن وسایل باقیمانده از سال قبل تا انتخاب دفتر، مداد و خودکار متناسب با سن و نیاز کودک، چند تصمیم ساده میتواند هم هزینه خانواده را کمتر کند و هم وسایل مدرسه را کاربردیتر و منظمتر نگه دارد.
یکی از سادهترین راهها برای جلوگیری از خریدهای اضافه این است که خانواده پیش از رفتن به فروشگاه، سری به کمد، کشو یا کیف مدرسه سال گذشته بزند. ممکن است چند مداد سالم، پاککن، خطکش، مداد رنگی، دفتر نیمه استفاده یا حتی جامدادی مناسب هنوز قابل استفاده باشد.
این کار علاوه بر کاهش هزینه، به کودک یاد میدهد که خرید کردن همیشه به معنای جایگزین کردن همه وسایل قدیمی با وسایل نو نیست. میتوان وسایل سالم را نگه داشت و فقط آنچه واقعا تمام شده یا دیگر قابل استفاده نیست، خرید.
برای مثال اگر دانشآموز هنوز چند دفتر سفید و سالم دارد، لازم نیست فقط به دلیل شروع سال تحصیلی همه دفترهایش عوض شود. البته در مورد دفتر و کتاب باید فهرست مدرسه و نیاز هر درس را هم در نظر گرفت.
بهتر است پیش از خرید، وسایل موردنیاز در چند گروه نوشته شوند. مثلا "ضروری"، "قابل استفاده از سال قبل" و "خرید در صورت نیاز". این تقسیم بندی مانع میشود کودک یا والدین هنگام خرید، تحت تاثیر ظاهر رنگارنگ محصولات قرار بگیرند و وسایلی بخرند که در طول سال کمتر استفاده خواهند شد.
مداد، پاککن، تراش، خودکار، دفتر و جامدادی معمولا جزو وسایل پایه هستند اما تعداد و نوع آنها باید بر اساس مقطع تحصیلی و فهرست اعلامشده از سوی مدرسه مشخص شود. حتی ممکن است یک دانشآموز در پایه ابتدایی به مداد بیشتری نیاز داشته باشد، در حالی که دانشآموز دوره متوسطه بیشتر با خودکار، دفترهای تفکیکشده و ابزارهای مخصوص بعضی درسها سروکار دارد.
خرید گروهی هم میتواند به خانواده کمک کند. برای نمونه اگر چند خانواده فهرست نیازهای مشابهی داشته باشند، میتوانند قیمت چند فروشگاه را با هم مقایسه کنند. با این حال، ارزانتر بودن نباید تنها معیار انتخاب باشد. وسیلهای که خیلی زود خراب شود، در نهایت ممکن است هزینه بیشتری روی دست خانواده بگذارد.
دفترهایی با طرح شخصیتهای کارتونی، مدادهای رنگارنگ و جامدادیهای پر از بخشهای مختلف ممکن است برای کودک جذاب باشند اما جذابیت ظاهری بهتنهایی دلیل کافی برای خرید نیست. بهتر است والدین هنگام خرید از خود بپرسند که "این وسیله قرار است چند بار و برای چه کاری استفاده شود؟" اگر پاسخ روشنی وجود ندارد، احتمالا خرید آن ضروری نیست.
این موضوع بهویژه درباره دانشآموزان کمسن اهمیت دارد. کودک ممکن است یک پاککن بسیار بزرگ یا جامدادی چند طبقه را دوست داشته باشد اما اگر این وسیله بخش زیادی از کیف را اشغال کند یا مرتب باعث گم شدن وسایل شود، انتخاب مناسبی نخواهد بود.
در مقابل وسایل ساده و بادوام میتوانند برای مدت طولانیتری مورد استفاده قرار گیرند. هدف این نیست که همه وسایل مدرسه ساده و بیرنگ باشند، بلکه بهتر است بین علاقه کودک و نیاز واقعی او تعادل برقرار شود.
دفتر یکی از وسایلی است که دانشآموز تقریبا هر روز با آن سروکار دارد. بنابراین تعداد صفحات، اندازه، نوع صحافی و حتی میزان راحتی استفاده از آن اهمیت دارد. برای دانشآموزان کوچکتر، دفترهایی که باز و بسته کردن آنها آسان است و جلد مناسبی دارند میتوانند کاربردیتر باشند. در پایههای بالاتر نیز بهتر است دفتر هر درس به شکلی انتخاب شود که دانشآموز بتواند مطالب را مرتب نگه دارد.
گاهی چند دفتر باریک برای درسهای مختلف، انتخاب بهتری از یک دفتر بسیار ضخیم است، چون دانشآموز میتواند وسایل مورد نیاز هر روز را راحتتر همراه خود ببرد. البته این تصمیم باید با برنامه درسی و نظر مدرسه هماهنگ باشد.
خانواده همچنین میتواند به کودک یاد بدهد که دفترها را با نام درس یا برچسب مشخص کند. این کار ساده، پیدا کردن دفتر موردنظر را آسانتر میکند و از آشفتگی کیف جلوگیری میشود.
یکی از نکات تصویر توجه به انتخاب خودکار و مداد مناسب هنگام نوشتن است. در این زمینه بهتر است به جای دنبال کردن ادعاهای تبلیغاتی، معیار اصلی را راحتی استفاده کودک قرار دهیم.
مداد یا خودکاری که بیش از اندازه باریک، سنگین یا لغزنده باشد ممکن است برای بعضی کودکان خوشایند نباشد. از طرف دیگر یک ابزار نوشتاری ساده که کودک بهراحتی آن را در دست میگیرد و هنگام نوشتن مجبور نیست فشار زیادی وارد کند، میتواند انتخاب مناسبتری باشد.
البته نباید تصور کرد که یک مدل خاص مداد یا خودکار میتواند مشکلات نوشتاری کودک را برطرف کند. راحتی دست و عادت درست نوشتن مهم است و اگر کودک هنگام نوشتن مرتب از درد یا ناراحتی دست شکایت دارد، بهتر است موضوع با معلم یا متخصص مربوط در میان گذاشته شود.
نوشتن و فعالیتهای دستی نیز بخشی طبیعی از یادگیری کودکان است. کارشناسان تایید میکنند که فعالیتهایی مانند استفاده از مداد رنگی، مداد و وسایل نوشتاری میتواند در تقویت مهارتهای حرکتی ظریف کودکان نقش داشته باشد.
جامدادی قرار است وسایل موردنیاز دانشآموز را در دسترس قرار دهد، نه اینکه خودش به یک کیف کوچک و سنگین تبدیل شود. گاهی کودک به دلیل علاقه به رنگها و طرحهای مختلف، تعداد زیادی مداد، خودکار، ماژیک و ابزار دیگر را داخل جامدادی میگذارد. نتیجه این است که پیدا کردن یک مداد ساده هم زمان میبرد.
بهتر است همراه کودک وسایل ضروری را انتخاب کنید و هر چند وقت یک بار جامدادی را مرتب کنید. مدادهای کوتاه و غیرقابل استفاده، خودکارهای تمامشده و وسایل شکسته را میتوان کنار گذاشت.
این کار حتی میتواند به یک عادت خانوادگی تبدیل شود. مثلا جمعه عصر کودک پنج دقیقه برای مرتب کردن کیف و جامدادی وقت بگذارد تا صبح روز بعد با وسایل آماده راهی مدرسه شود.
نیاز یک دانشآموز کلاس اول با نوجوان دوره متوسطه یکسان نیست. بنابراین خرید یک فهرست ثابت برای همه فرزندان خانواده منطقی نیست. در سالهای ابتدایی سادگی، راحتی استفاده و دوام وسایل اهمیت بیشتری دارد. در سالهای بالاتر دانشآموز ممکن است به دفترهای بیشتری برای درسهای مختلف، ابزارهای ترسیمی یا وسایل تخصصیتر نیاز پیدا کند.
از طرف دیگر، خود کودک نیز باید در انتخاب وسایل نقش داشته باشد. این مشارکت به او کمک میکند نسبت به وسایلش احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد.
هرچند تصویر بر لوازمالتحریر تمرکز دارد اما انتخاب این وسایل بدون توجه به کیف مدرسه کامل نیست. اگر دفترها، کتابها و وسایل مختلف در یک کیف نامناسب جمع شوند، حمل آنها میتواند برای کودک دشوار شود. کیف باید متناسب با اندازه بدن کودک باشد و بهتر است دو بند پهن و قابل تنظیم داشته باشد. همچنین قرار گرفتن کیف نزدیک به پشت و استفاده از هر دو بند میتواند به توزیع بهتر وزن کمک کند.
وزن کیف نیز موضوع مهمی است. برخی پژوهشها ارتباط میان کیفهای سنگینتر و گزارش درد در برخی دانشآموزان را نشان دادهاند، بنابراین کم کردن وسایل غیرضروری از کیف، تصمیم عاقلانهای است. در واقع لازم نیست دانشآموز هر روز همه وسایلش را با خود حمل کند. بهتر است خانواده و کودک با توجه به برنامه درسی روز بعد، وسایل موردنیاز همان روز را آماده کنند.
خرید وسایل مدرسه فقط یک هزینه خانوادگی نیست، بلکه میتواند فرصتی برای آموزش چند مهارت ساده به کودک باشد. والدین میتوانند بودجه مشخصی برای بخشی از خرید در نظر بگیرند و از کودک بخواهند بین چند گزینه انتخاب کند. برای مثال میتوان گفت که "این مبلغ برای دفتر و جامدادی در نظر گرفته شده، خودت از بین این گزینهها انتخاب کن." در این شرایط کودک هم سلیقه خود را در نظر میگیرد و هم با مفهوم انتخاب و اولویتبندی آشنا میشود.
در خانه نیز بهتر است محل مشخصی برای کیف و وسایل مدرسه وجود داشته باشد. داشتن یک جای ثابت برای وسایل، پیدا کردن آنها را آسانتر میکند. توصیههای مربوط به عادتهای انجام تکالیف نیز بر داشتن محل و زمان مشخص برای درس خواندن و قرار دادن وسایل موردنیاز در دسترس کودک تاکید دارند.
در نهایت خرید هوشمندانه لوازمالتحریر به معنای خرید گرانترین یا زیباترین وسایل نیست. خانواده میتواند ابتدا داشتههای سال گذشته را بررسی کند، فهرست واقعی نیازها را بنویسد، وسایل ضروری را از گزینههای فانتزی جدا کند و متناسب با سن و مقطع تحصیلی کودک خرید انجام دهد.
از طرف دیگر بهتر است راحتی کودک در استفاده از ابزار نوشتاری و وزن وسایل داخل کیف هم در نظر گرفته شود. یک کیف مرتب با چند وسیله کاربردی، معمولا از کیفی پر از وسایل اضافی مفیدتر است.
شروع سال تحصیلی میتواند با یک خرید ساده و حسابشده همراه باشد، خریدی که هم فشار کمتری به بودجه خانواده وارد کند و هم به کودک یاد بدهد از وسایل خود مراقبت کند، آنها را مرتب نگه دارد و پیش از خرید هر چیز جدید، ببیند آیا واقعا به آن نیاز دارد یا خیر.
منبع: ایرنا