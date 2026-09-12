شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آب شرب آلوده در شهرستان آستارای استان گیلان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که اهالی شهرستان آستارا استان گیلان ز آب شرب مناسبی برخوردار نیستند و آب شرب آلوده آنها را آزده خاطر کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

یک شهروند از آستارا با ارسال تصاویری از فیلتر دستگاه تصفیه آب، از کیفیت نامناسب آب گلایه کرده است. فیلتر آب پس از حدود ۳ ماه استفاده، مقدار قابل‌توجهی گل‌ولای و رسوب به خود گرفته و حتی آب برداشت‌شده از شیر، پیش از ورود به دستگاه تصفیه نیز در اغلب مواقع دارای کدورت و لایه‌های قابل مشاهده است. مشکل کیفیت آب در آستارا موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست شهروندان با آب دارای رسوب و املاح مواجه‌اند و این مسئله همچنان ادامه دارد. لطفا پیگیری کنید.

 

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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