باشگاه خبرنگاران جوان - آیا تا به حال فکر کردهاید چرا پاستیلهای بازار پر از مواد افزودنی ،رنگهای مصنوعی و شکر زیاد هستند؟ وقت آن رسیده که آشپزخانه را به آزمایشگاه شیرینیپزی طبیعی تبدیل کنید و با ترکیب جادویی میوهها، پاستیلهایی خوشمزه، سالم و مغذی برای خود و فرزندانتان بسازید.
در دنیای امروز که آگاهی از سلامت تغذیه به یک ضرورت تبدیل شده، جایگزین کردن محصولات صنعتی با نسخههای خانگی، یکی از بهترین تصمیماتی است که میتوان گرفت. پاستیلهای صنعتی معمولاً حاوی رنگهای شیمیایی و اسانسهای مصنوعی هستند که در بلندمدت برای کودکان مضرند. اما امروز قرار است با استفاده از قدرت رنگ و طعم طبیعی میوهها، پاستیلی بسازیم که هم چشم را نوازش میدهد و هم بدن را با ویتامینهای ضروری تغذیه میکند.
برای رسیدن به یک بافت عالی و طعمی بینظیر، این مقادیر را دقیق رعایت کنید:
هلو رسیده: ۳ عدد (منبع عالی ویتامین A و پتاسیم)
توتفرنگی تازه: ۱۰ عدد (سرشار از آنتیاکسیدان و ویتامین C)
پودر ژلاتین: ۱ قاشق غذاخوری (برای ایجاد بافت کشسان و سالم)
عسل طبیعی: ۱ قاشق چایخوری (به جای شکر سفید)
گلوکز: ۱ قاشق چایخوری (برای درخشش و بافت نرم)
آبلیمو تازه: ۳ قطره (برای تثبیت رنگ و جلوگیری از اکسید شدن میوه)
۱. آمادهسازی عصاره میوه:
ابتدا هلوها و توتفرنگیها را کاملاً بشویید. پوست هلو را بگیرید و میوهها را در مخلوطکن بریزید. چند قطره آبلیمو را هم اضافه کنید تا رنگ میوهها در برابر هوا تغییر نکند. سپس مخلوط را کاملاً میکس کنید تا یک پوره یکدست داشته باشید. اگر میخواهید پاستیلتان بسیار شفاف باشد، این پوره را از یک صافی ریز رد کنید تا تکههای کوچک میوه باقی نماند.
۲. فعالسازی ژلاتین:
پودر ژلاتین را با مقدار بسیار کمی آب ولرم (حدود ۲ قاشق غذاخوری) مخلوط کنید و اجازه دهید ۵ دقیقه بماند تا کاملاً حجیم و شل شود.
۳. پخت و ترکیب طعمها:
پوره میوه را در یک قابلمه کوچک روی حرارت بسیار ملایم قرار دهید. عسل و گلوکز را به آن اضافه کنید. سپس ژلاتین حجیم شده را به مخلوط اضافه کرده و مدام هم بزنید.
نکته مهم: مخلوط را نباید به جوش بیاورید؛ فقط کافی است گرم شود تا تمام مواد کاملاً با هم ترکیب شوند و گلوکز و عسل حل شود.
۴. قالبگیری و انتظار:
محلول گرم را در قالبهای سیلیکونی (با اشکال مختلف مثل خرس یا قلب) بریزید. اگر قالب ندارید، میتوانید از یک ظرف شیشهای صاف استفاده کنید و بعداً برش بزنید. ظرف را به مدت حداقل ۴ تا ۶ ساعت در یخچال قرار دهید تا کاملاً خودش را بگیرد.
بافت جادویی: اگر دوست دارید پاستیلتان کمی حالت ژلهایتر داشته باشد، مقدار ژلاتین را کمی بیشتر کنید. اگر دوست دارید بیشتر حالت کشسان داشته باشد، زمان قرار دادن در یخچال را طولانیتر کنید.
شفافیت بیشتر: برای اینکه پاستیلها درخشان و مثل محصولات حرفهای باشند، حتما از گلوکز استفاده کنید. گلوکز نه تنها بافت را بهبود میدهد، بلکه از چسبندگی بیش از حد جلوگیری میکند.
معطر کردن: میتوانید در مرحله آخر، یک قطره عصاره وانیل یا کمی رزماری تازه (اگر دوست داشتید طعم متفاوت داشته باشید) اضافه کنید.
آنتیاکسیدان طبیعی: توتفرنگی حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی است که به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند.
جایگزین هوشمندانه قند: استفاده از عسل به جای شکر مصنوعی، باعث میشود قند خون شما به سرعت و به صورت ناگهانی بالا نرود (کمتر از شکر سفید).
سلامت پوست و مفاصل: ژلاتین موجود در این دستور، نه تنها بافت پاستیل را میسازد، بلکه برای سلامت پوست، مو و مفاصل نیز مفید است.
بدون رنگ مصنوعی: رنگ صورتی و نارنجی این پاستیلها مستقیماً از رنگ طبیعی هلو و توتفرنگی تامین شده که هیچ خطری برای سیستم عصبی کودکان ندارد.
منبع: ایرنا