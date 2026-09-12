باشگاه خبرنگاران جوان - آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا پاستیل‌های بازار پر از مواد افزودنی ،رنگ‌های مصنوعی و شکر زیاد هستند؟ وقت آن رسیده که آشپزخانه را به آزمایشگاه شیرینی‌پزی طبیعی تبدیل کنید و با ترکیب جادویی میوه‌ها، پاستیل‌هایی خوشمزه، سالم و مغذی برای خود و فرزندانتان بسازید.

در دنیای امروز که آگاهی از سلامت تغذیه به یک ضرورت تبدیل شده، جایگزین کردن محصولات صنعتی با نسخه‌های خانگی، یکی از بهترین تصمیماتی است که می‌توان گرفت. پاستیل‌های صنعتی معمولاً حاوی رنگ‌های شیمیایی و اسانس‌های مصنوعی هستند که در بلندمدت برای کودکان مضرند. اما امروز قرار است با استفاده از قدرت رنگ و طعم طبیعی میوه‌ها، پاستیلی بسازیم که هم چشم را نوازش می‌دهد و هم بدن را با ویتامین‌های ضروری تغذیه می‌کند.