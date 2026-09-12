معاون وزیر جهاد کشاورزی از تلاش برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: ورود تشکل‌ها برای خرید تضمینی گندم در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تضمینی گندم برای سال زراعی آینده گفت: قیمت خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه شامل هزینه‌ های تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمت‌های جهانی (با درنظر گرفتن هزینه‌های مترتب) و نرخ تورم و سایر مولفه‌های مرتبط در شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درباره زمان اعلام قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزود: شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی، مرجع تعیین قیمت تضمینی محصولات راهبردی از جمله گندم است و در حال حاضر کمیسیون‌های تخصصی این شورا فعال شده‌ اند.

وی ادامه داد: برای بررسی قیمت تضمینی گندم، برنامه زمان‌ بندی و اعضای کمیسیون مربوطه مشخص شده و تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده و یک جلسه دیگر نیز روز دوشنبه برگزار خواهد شد و بررسی‌ها در این کمیسیون ادامه دارد.

فتحی افزود: علاوه بر قیمت تضمینی گندم، این کمیسیون سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی را نیز در دست بررسی دارد و تلاش می شود راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات سال‌های گذشته در حوزه خرید گندم و تامین منابع دیده شود.

معاون برنامه‌ ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی این است که چه بخشی از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌تواند در فرآیند خرید گندم وارد شود تا بخشی از بار تامین منابع و خرید محصول از دوش دولت برداشته شود و مشکلاتی که در سال‌های گذشته و حتی امسال وجود داشته، در سال آینده کاهش یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه همزمان قیمت تضمینی، سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی و نحوه ورود تشکل‌ها و بخش خصوصی به فرآیند خرید گندم در حال بررسی است، روند تصمیم‌گیری ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما تلاش ما این است که طی دو تا سه جلسه آینده، جمع‌بندی لازم انجام شود.

فتحی درباره رقم پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی برای قیمت تضمینی گندم گفت: وزارت جهاد کشاورزی مبلغ مشخصی را به عنوان پیشنهاد قیمت ارایه نمی‌ کند، زیرا تعیین قیمت تضمینی دارای مبنای مشخص قانونی و کارشناسی است و در شورای قیمت‌گذاری انجام می‌ شود.

برچسب ها: تولید گندم ، قیمت گندم ، خرید تضمینی گندم
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