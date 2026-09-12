وزش باد شدید دز نواحی جنوب کشور طی ۵ روز آینده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در مناطقی از شمال‌غرب، نوار شمالی، دامنه‌های البرز و مناطقی از جنوب کشور و همچنین خیزش گردوخاک در شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز خبر داد.

وی افزود: امشب در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، در بعضی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گردوخاک را شاهد هستیم.

او گفت:فردا (یکشنبه) این شرایط جوی در برخی مناطق شمال‌غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی تداوم خواهد داشت.

وی توضیح داد: طی پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی نقاط واقع در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: امشب در برخی مناطق شمال‌شرق، شرق، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید، گاهی خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی افزود:طی سه روز آینده، دریای عمان و مناطق مرکزی و شرقی خلیج‌فارس مواج و متلاطم است و فعالان دریایی باید تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.