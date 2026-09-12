دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: چاقی در کودکان باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌هایی از جمله دیابت، فشار خون بالا، کبد چرب، رفلاکس معده، پوکی استخوان، آپنه خواب (وقفه تنفسی بیش از ۱۰ ثانیه در خواب)، مشکلات مفصلی و اختلالات روانشناختی در سنین بالاتر می‌شود.

وی افزود: افزایش وزن و چاقی در کودکان همچنین می‌تواند باعث بلوغ زودرس شود که این عارضه کوتاهی قد و مشکلات روحی و روانی را به دنبال دارد.

شریفی با تاکید بر اینکه وزن کودک باید با توجه به قد، سن و جنس او در محدوده طبیعی باشد اظهار کرد: برای ارزیابی وضعیت وزن، شاخص توده بدنی در نظر گرفته می‌شود که عدد زیر ۱۸ در دسته لاغری مفرط و سوءتغذیه قرار می‌گیرد، محدوده ۱۹ تا ۲۴ بهترین حالت و در منطقه سبز رشد است و ۲۵ به بالا اضافه‌وزن محسوب می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: هرچه شاخص توده بدنی بالاتر باشد، چاقی محسوب شده و ریسک ابتلا به بیماری‌ها بیشتر است.

وی از خانواده‌ها خواست برای اطلاع از وضعیت سلامت فرزندان خود به مراکز بهداشتی درمانی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشت مراجعه و اطلاعات و توصیه‌های لازم را دریافت کنند.

شریفی با تاکید بر اهمیت تغذیه مناسب کودکان گفت: والدین باید توجه داشته باشند کودکان به خوردن مرتب و منظم غذا در وعده‌های مناسب و میان‌وعده‌های سالم نیاز دارند و باید از مواد غذایی متنوع و مغذی و حاوی پروتئین شامل لبنیات، گوشت، شیر و مغزها استفاده کنند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان اظهار کرد: استفاده از نوشیدنی‌های بدون قند از جمله شیر کم‌چرب، دوغ خانگی و آب سالم توصیه می‌شود و نوشابه و آب‌میوه صنعتی باید از برنامه غذایی کودکان حذف شود.

وی همچنین با اشاره به کم‌تحرکی کودکان در شرایط کنونی بیان کرد: امروز کودکان ما دچار بی‌تحرکی هستند و لازم است روزانه حداقل ۶۰ دقیقه به بازی‌های فعال و سرگرم‌کننده بپردازند.

شریفی بر ضرورت مدیریت زمان استفاده کودکان از وسایل الکترونیکی تاکید کرد و گفت: زمان استفاده از تلویزیون، تلفن همراه و کامپیوتر باید به حداقل برسد.

چاقی و اضافه‌ وزن کودکان از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و کاهش مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های پرقند از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و کنترل آن است.

منبع: ایرنا