نیرو‌های امنیتی عراق پس از حمله پهپادی به خط لوله اصلی نفت عربستان، عملیات جست‌و‌جو برای شناسایی محل پرتاب پهپاد‌ها را آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از حمله پهپادی اخیر از خاک عراق که منجر به تعطیلی خط لوله اصلی نفت عربستان شده، عملیات جست‌و‌جو برای یافتن منشأ حرکت پهپاد در جریان است.

یک منبع امنیتی عراقی که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید که آثاری از مواد منفجره که نشان‌دهنده پرتاب پهپادهاست، در نزدیکی رودخانه «دویرج» پیدا شده است. این رودخانه در شرق استان میسان در جنوب‌شرق عراق قرار دارد.

همزمان، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که «نیرو‌های امنیتی، سکو‌های پرتاب پهپاد را در منطقه دورافتاده الطیب» در استان میسان عراق پیدا کرده‌اند.

شب گذشته گزارش شد که چندین حمله پهپادی خط لوله شرق به غرب عربستان را هدف گرفته است. این خط لوله برای ریاض اهمیت بسیاری دارد و در شرایطی که تنگه هرمز بسته شده، به آن کمک می‌کند نفت خود را از طریق دریای سرخ صادر کند. 

در نتیجه این حملات، عربستان موقتا این خط لوله را متوقف کرد. وزارت خارجه عربستان اعلام کرده که خساراتی در مناطق ریاض و مدینه به این خط لوله وارد شده است.

دولت عراق رسماً این حمله را محکوم کرده و گفته است که استفاده از خاک خود به عنوان «سکوی پرتاب» را نمی‌پذیرد و «علیه هر کسی که ثابت شود در این امر دست داشته است، اقدام قانونی» انجام خواهد داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خط لوله ، انتقال نفت ، عراق و عربستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۱۹:۲۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۵
فطعا رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش این خط لوله رو زده،تنها منفعت دیده این جنگ رژیم صهیونیستی تروریستی هست،عربها عوض اتحاد با هم بر علیه رژیم شیطانی صهیونی اپستینی در حال حمله به همند و این نقشه صهیونیست هاست،دشمن اصلی عربها و کل مسلمین جهان رژیم صهیونیستی تروریستی است.
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