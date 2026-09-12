باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- در دیدار فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و ادوارد هاکوپیان رئیس کمیته درآمد‌های دولتی جمهوری ارمنستان پیش نویس مذاکرات درباره گسترش همکاری‌های گمرکی و ساده‌سازی فرآیند‌های گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و کمیته درآمد‌های دولتی به امضای دو طرف رسید؛ بنابراین گزارش دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت تداوم و توسعه همکاری‌های گمرکی و نقش آن در تسهیل تجارت و تردد مرزی، در خصوص معرفی کریدور گمرکی ساده‌سازی (سبز) در مرز ایران و ارمنستان توافق کردند.

بر این اساس طرفین بر ضرورت راه‌اندازی «کریدور گمرکی ساده‌سازی‌شده» در گذرگاه مرزی نوردوز _ مغری جهت روان‌سازی تشریفات گمرکی و کاهش زمان توقف محموله‌ها توافق نمودند. همچنین تقویت فرآیند تبادل الکترونیکی اطلاعات پیش از ورود (Pre-Arrival) جهت کاهش مداخلات اداری در زمان ورود کامیون‌ها و ساده‌سازی فرآیند بررسی اسناد از طریق جایگزینی مدارک فیزیکی با اسناد دیجیتال از دیگر مواردی است که توافق شده است.

همچنین با توجه به اذعان دو طرف بر نهایی و آماده امضا بودن متن پیش‌نویس پروتکل کریدور ساده‌سازی‌شده (سبز) گمرکی، سند مذکور در خلال مذاکرات به امضای روسای کل گمرکات دو طرف رسید و مقرر شد جزئیات اجرایی و الزامات مورد نیاز برای عملیاتی شدن آن، حسب مورد، در چارچوب مذاکرات و هماهنگی‌های کارشناسی پیگیری گردد.

این گزارش می‌افزاید: بحث و تبادل نظر در خصوص سند یادداشت‌تفاهم به رسمیت شناسی متقابل (MRA) فعالان اقتصادی برگزیده (AEO) از دیگر مواردی بود که مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

این گزارش حاکی است، تمدید مهلت موافقت‌نامه استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز _ مغری برای یک دوره ۱۰ ساله، اجرایی نمودن موضوع تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی (EDI)، تجمیع کامیون‌های مرتبط با یک فاکتور تجاری از دیگر مواردی بود که توافق حاصل شد.