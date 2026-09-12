باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد دعوت از ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین برای دیدار در مسکو نشانهای بزرگ از حسن نیت روسیه است و مسکو همچنان برای مذاکره آمادگی دارد.
سرگئی لاوروف روز شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو گفت اگر زلنسکی خواهان دیدار است، میتواند به مسکو سفر کند و این دعوت خود «نشانه بزرگی از حسن نیت» از سوی روسیه محسوب میشود.
لاوروف افزود زلنسکی هنوز فرمانی را که مذاکرات با روسیه را ممنوع کرده، لغو نکرده است. او تأکید کرد روسیه همچنان آماده مذاکره است، اما در جریان مذاکرات عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه همچنین درباره پیشنهاد زلنسکی برای دیدار با ولادیمیر پوتین در آمریکا گفت: «او هیچوقت در خانه نیست و ما هم در خانه کارهایی برای انجام دادن داریم.»
منبع: آسوشیتدپرس