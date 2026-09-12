رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی در دوران جنگ اجازه نداد کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در اختتامیه دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ و پس از آن، گفت: بخش خصوصی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و دوره پس از آن با مجاهدت و ایثارگری ایستاد و اجازه نداد حتی یک روز کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شود.

وی با بیان اینکه این مراسم قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود، اظهار کرد: به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور امکان برگزاری این مراسم فراهم نشد و حتی برای برگزاری آن در شرایط فعلی نیز تردیدهایی وجود داشت، اما در نهایت با توجه به عملکرد بخش خصوصی و ضرورت تقدیر از تلاش‌های فعالان اقتصادی، تصمیم به برگزاری این گردهمایی گرفته شد.

نجفی عرب افزود: رئیس‌جمهور نیز در نشست اتاق بازرگانی تهران بر این موضوع تأکید کرد که بخش خصوصی ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با مجاهدت و ایثارگری ایستاد و اجازه نداد حتی یک روز کشور در تأمین کالاهای اساسی دچار مشکل شود. این رفتار سلحشورانه و ملی باید مورد تقدیر قرار می‌گرفت و چه جمعی بهتر از این مراسم که اصحاب بخش خصوصی در آن حضور دارند.

بخش خصوصی جلوه درخشانی از تاب‌آوری به نمایش گذاشت

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بخش خصوصی ایران در دوران جنگ و پس از آن جلوه درخشانی از تاب‌آوری از خود نشان داد. بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند مانع از تعدیل نیروی انسانی شوند. اگرچه تعدیل نیرو اتفاق افتاد، اما گستردگی آن به حدی نبود که اقتصاد ایران را تحت تأثیر جدی قرار دهد.

وی حفظ موقعیت کسب‌وکارهای خصوصی در شرایط سخت اقتصادی را اقدامی شایسته تقدیر دانست و گفت: در این جمع و در حضور اصحاب رسانه باید به همه فعالان بخش خصوصی که ایستادند و اجازه ندادند سفره مردم خالی شود، خداقوت و خسته‌نباشید گفت.

نجفی عرب تصریح کرد: این مراسم هرچند با تقدیر از تعدادی از کارآفرینان به پایان می‌رسد، اما در واقع برای پاسداشت فعالیت‌ها، تلاش‌ها، ایستادگی‌ها و تکریم رنج‌هایی است که بر دل بخش خصوصی نشسته، اما این بخش همچون سرو ایستاده است.

ایران برای عبور از شرایط فعلی به تلاشگران اقتصاد نیاز دارد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت همدلی و تلاش برای ساخت آینده کشور گفت: همه ما اینجا جمع شده‌ایم تا بگوییم این سرزمین به مجاهدان میدان، مردان فکور دیپلماسی، مردم خستگی‌ناپذیر خیابان و تلاشگران اقتصاد و به تعبیر دیگر کف کارخانه نیازمند است.

وی افزود: ایران زنده است؛ اگرچه مسائل بسیار، زندگی سخت و کار دشوار شده است، اما تاریخ گواهی می‌دهد که این کشور روزهای پرحادثه بسیاری دیده و همچنان استوار باقی مانده است. ایران را می‌توان ساخت و باید به مردم دلاور این کشور زندگی آبرومند و شاد هدیه داد.

نجفی عرب راه عبور از شرایط موجود را حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار عمل به توصیه‌های کارشناسی و خردمندانه دانست و اظهار کرد: از میان بردن کشور قدرتمند در خاورمیانه تنها دلیلی است که ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی را به اینجا کشانده است. آنها از اقتدار ایران مستقل و توانمند هراس دارند و به همین دلیل به خاک این سرزمین حمله کردند و خانواده‌هایی را داغدار کردند.

اقتصاد ایران در تنگنای پیچیده‌ای گرفتار شده است

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به ضعف‌ها و مشکلات داخلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در تنگنای پیچیده‌ای گرفتار آمده است. تحریم‌ها سخت‌تر و دیوار آنها نفوذناپذیرتر شده و از سوی دیگر، مشکلات داخلی سابق نیز همچنان پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: میزان درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یافته، در حالی که اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز برای رشد به سرمایه‌گذاری نیاز داشت و در شرایط کنونی وضعیت وخیم‌تر از گذشته شده است.

نجفی عرب با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش صنعت در جریان حملات اخیر گفت: تعداد قابل توجهی از صنایع در جریان حمله دشمن دچار آسیب فیزیکی و خسارت‌های مالی شدند. از سوی دیگر، با وجود افزایش موجودی کالا در انبارها و امکان تولید محصولات جدید، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و رشد شدید قیمت‌ها، میزان فروش بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش یافته است.

اصلاحات اساسی اقتصاد همچنان بر زمین مانده است

وی ادامه داد: مشکلات اساسی اقتصاد ایران همچنان به مرحله حل‌وفصل نرسیده است؛ کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک هنوز به شکل مطلوب رقم نخورده و در نهایت سرعت رشد اقتصاد ایران آهسته و حتی منفی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: اکنون وضعیت کشور فراتر از این نوع اظهارنظرهاست؛ ایران در شرایط جنگی قرار دارد و حداقل به واسطه موقعیت حساس کنونی می‌توان به برخی اصلاحات مقدور و ممکن دست زد یا دست‌کم شرایط عمومی اقتصاد ملی را با وضعیت جنگی مناسب‌سازی کرد.

نجفی عرب افزود: نمی‌توان با همان قوانین و مقررات زمان صلح، اقتصاد کشور را در زمان جنگ نیز با همان شیوه اداره کرد. کمترین خواسته فعالان اقتصادی از سیاستمداران، درک موقعیت کنونی و انجام رفتارهای منطقی و به دور از تندروی و سیاست‌زدگی است.

عمل به اقتصاد تنها راه نجات کشور است

وی با بیان اینکه «عمل به اقتصاد تنها راه نجات کشور است»، گفت: حرکت در مسیر باورهای غلط و غیرکارشناسی به بیراهه ختم می‌شود. وظیفه تک‌تک فعالان اقتصادی امروز، آگاه‌سازی جامعه و مدیران کشور است.

نجفی عرب خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت به فعالان اقتصادی باور دارد و به همین دلیل، بیان خطرات و نارسایی‌ها در عین توجه به حفظ منافع و مصالح ملی کشور می‌تواند چراغ راه برنامه‌ریزی برای اقتصاد ملی از سوی دولت باشد.

کارآفرینی یعنی ساخت آینده

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه بازسازی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم گفت: در خاطرات مدیران شرکت پاناسونیک آمده است که سه روز بعد از حمله هسته‌ای به آن کشور، مدیران شرکت را دور هم جمع کردند و به آنها گفته شد «ژاپن به شما نیاز دارد؛ حالا وقت بازسازی کشور است و باید چند برابر همیشه کار کرد.»

وی با تأکید بر نقش کارآفرینان در عبور از شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: کارآفرینی یعنی ساخت آینده، یعنی به روزهای درخشان فکر کردن و یعنی از دل نارسایی‌ها نقطه امید را یافتن.

نجفی عرب در پایان گفت: قطعاً به همت شما کارآفرینان گرامی، ایران عزیز دوباره ساخته خواهد شد.