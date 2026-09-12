معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم تصور عموم مردم، ۸۰ درصد نهاده دام و طیور در داخل تولید می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی صحبت از نهاده های دامی می شود، تصورها بر آن است که تمام نیاز از طریق واردات تامین می شود، درحالیکه ۸۰ درصد غذای دام و طیور از تولید داخل تامین می شود.

به گفته وی، ۲۰ درصد باقی مانده نهاده های دام و طیور بدلیل اقلیم خاص و بحران منابع آبی از طریق آب مجازی وارد می کنیم.

آنجفی ادامه داد: ذرت دانه ای که عمده واردات نهاده های دامی است، اگر بخواهیم همین میزان را در داخل تولید کنیم حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم و واردات بدلیل حفظ منابع آبی امری منطقی است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سعی کنیم به مزیت های تولید کالا بپردازیم به طوریکه کالاهای دارای مزیت اقتصادی باید تولید شود که ارزش افزوده بیشتری دارد، از این رو سعی کردیم از سمت محصولات آب بر به سمت محصولات صرفه اقتصادی پیش رود.

برچسب ها: نهاده دامی ، تولید ذرت
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