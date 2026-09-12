باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی؛ سید مهدی صداقت اظهار کرد: به منظور پایش وضعیت کرونا، آنفلوآنزا و سایر بیماریهای تنفسی، یک نظام رصد و مراقبت در سراسر استان گلستان فعال است که همگام با نظام مراقبت بیماریهای تنفسی در کشور عمل میکند.
وی افزود: به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ نمونه از بیمارانی که با علائم بیماریهای تنفسی به مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانهای استان مراجعه میکنند، برای تشخیص کرونا و آنفلوآنزا گرفته و مورد بررسی قرار میگیرد که البته این تعداد در برخی روزها بیشتر است.
معاون فنی مرکز بهداشت گلستان با بیان اینکه عبور میزان موارد مثبت از ۱۰ درصد به عنوان یک شاخص مهم در نظام مراقبت بیماریها در نظر گرفته میشود، گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد نمونههای بررسیشده از نظر کرونا مثبت است که نشان میدهد میزان شیوع این بیماری از آستانه ۱۰ درصد عبور کرده است.
صداقت ادامه داد: نمونههای مثبت برای بررسی زیرگونه ویروس نیز به تهران ارسال میشوند و بررسیهای انجامشده تاکنون نشان میدهد زیرگونههای شناساییشده همچنان از خانواده امیکرون هستند و در حال حاضر شاهد ظهور یک زیرگونه با شرایط غیرمعمول یا شدت بیماری متفاوت نیستیم.
وی با اشاره به احتمال افزایش موارد کرونا در هفتههای پیشرو تصریح کرد: بر اساس روند سالهای گذشته، انتظار میرود با افزایش موارد ابتلا به کرونا مواجه باشیم، اما در حال حاضر شرایط به گونهای نیست که شاهد وضعیت غیرعادی یا نگرانکنندهای باشیم و روند بیماری به طور مستمر در حال رصد است.
آنفلوآنزا همچنان زیر آستانه اپیدمی
معاون فنی مرکز بهداشت گلستان همچنین درباره وضعیت آنفلوآنزا در استان گفت: در حال حاضر میزان نمونههای مثبت آنفلوآنزا پایینتر از آستانه اپیدمی قرار دارد و شرایط این بیماری در مقایسه با کرونا، فعلاً نگرانکننده نیست.
صداقت بر ضرورت رعایت اصول پیشگیرانه به ویژه از سوی گروههای پرخطر تأکید کرد و گفت: افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند یا بیماریهای زمینهای دارند، باید در صورت ابتلا مراقبت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی، به ویژه شاغلان، بهتر است در روزهای بیماری در محل کار حاضر نشوند، استراحت کنند و با رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی، از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کنند.
توصیه به واکسیناسیون گروههای پرخطر
صداقت با اشاره به اهمیت واکسیناسیون گروههای پرخطر اظهار کرد: بر اساس تجربه سالهای گذشته، برای برخی گروههای پرخطر واکسن آنفلوآنزا تهیه میشود و زنان باردار یکی از مهمترین گروههایی هستند که باید نسبت به واکسیناسیون آنها توجه ویژهای صورت گیرد.
وی هشدار داد: متأسفانه هر سال به دلیل امتناع برخی افراد از دریافت واکسن، موارد شدید بیماری و حتی مرگ ناشی از آنفلوآنزا در میان زنان باردار مشاهده میشود؛ بنابراین این گروه و سایر افراد در معرض خطر باید توصیههای بهداشتی و واکسیناسیون را جدی بگیرند.
معاون فنی مرکز بهداشت گلستان خاطرنشان کرد: واکسن مورد نیاز بر اساس سوابق سالهای گذشته برای گروههای پرخطر پیشبینی میشود، اما تاکنون واکسن آنفلوآنزا برای امسال به استان تحویل نشده و در صورت تغییر شرایط، اقدامات لازم متناسب با وضعیت جدید انجام خواهد شد.