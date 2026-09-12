رئیس پلیس راه راهور فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: از ساعتی قبل به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این دو محور تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.

وی افزود: همچنین با توجه به حجم بالای ترافیک در مسیر (شمال به جنوب)، تردد در این مسیر نیز تا اطلاع ثانوی و زمان تخلیه بار ترافیکی، به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در ساعت ۱۸ امروز، گفت: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب)، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های کلرد و سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل شنگلده تا رینه ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم رشت ـ قزوین حدفاصل جوکول‌بندان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده ورودی شهر رودبار خبر داد.

به گفته سرهنگ محبی، در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز حدفاصل کردان تا گلدشت، حصارک تا مهرشهر و پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین است. همچنین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و در آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا دهشاد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در محور تهران ـ شهریار نیز حدفاصل شهرقدس تا شهریار ترافیک سنگین وجود دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با بیان اینکه تردد در برخی محورهای مواصلاتی کشور روان است، گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت و همچنین آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور نیز گفت: محورهای شمالی در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند و در برخی از محورهای استان‌های گلستان، مازندران، زنجان، اردبیل و گیلان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در محورهای شمالی، از اصرار به تردد در مسیرهای مسدود خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را بررسی کنند.

برچسب ها: جاده چالوس ، محدودیت ترافیکی
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