منابع می‌گویند انتظار نمی‌رود نشست صلاله درباره تنگه هرمز، به امضای توافقی درباره نحوه تردد در این آبراه منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز امروز (شنبه) به نقل از یک منبع که ادعا می‌کند مقامی ایرانی است، گزارش داد که نشست صلاله فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز خواهد بود «اما انتظار نمی‌رود به امضای توافقی درباره این آبراه منجر شود».

این منبع گفت که نشست روز دوشنبه به ابتکار عمان و در شهر صلاله در جنوب این کشور برگزار می‌شود و علاوه بر تنگه هرمز، فرصتی برای بررسی دیگر مسائل منطقه‌ای نیز خواهد بود.

به گفته او، ایران همچنان خواهان توافقی است که بر اساس آن از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، عوارض دریافت کند؛ موضوعی که عمان با آن مخالفت کرده است.

تهران روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد روز دوشنبه در نشست با کشور‌های خلیج فارس در عمان شرکت کند. عمان هنوز به‌طور رسمی برگزاری این نشست را اعلام نکرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و عمان ، تردد کشتی ها
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