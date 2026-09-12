تیم فوتبال دورتموند در هفته سوم بوندسلیگا در ورزشگاه خانگی اش پادربورن را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سوم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال دورتموند در ورزشگاه خانگی اش سیگنال ایدونا پارک میزبان پادربورن بود که زردپوشان با ۳ گل حریفشان را بدرقه کردند.

فابیو سیلوا در دقیقه ۵ گل نخست دورتموند را به ثمر رساند.

سرهو گیراسی ستاره اهل گینه دورتموند در دقایق ۳۱ و ۲+۴۵ موفق شد دروازه پادربورن را باز کند، اما هر ۲ گل او مردود اعلام شد.

در نیمه دوم نیز دورتموند تیم برتر میدان بود و فلیکس انمچا در دقایق ۸۰ و ۸۹ توانست دروازه پادربون را باز کند تا تیمش در خانه به یک پیروزی شیرین دست یابد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

آگسبورگ ۲ - ۲ بایرلورکوزن

فرایبورگ ۵ - ۰ مونشن گلادباخ

هوفنهایم ۲ - ۱ اشتوتگارت

ماینتس ۱ - ۳ آینتراخت فرانکفورت