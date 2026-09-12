تیم فوتبال دورتموند در هفته سوم بوندسلیگا در ورزشگاه خانگی اش پادربورن را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته سوم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال دورتموند در ورزشگاه خانگی اش سیگنال ایدونا پارک میزبان پادربورن بود که زردپوشان با ۳ گل حریفشان را بدرقه کردند.
فابیو سیلوا در دقیقه ۵ گل نخست دورتموند را به ثمر رساند.
سرهو گیراسی ستاره اهل گینه دورتموند در دقایق ۳۱ و ۲+۴۵ موفق شد دروازه پادربورن را باز کند، اما هر ۲ گل او مردود اعلام شد.
در نیمه دوم نیز دورتموند تیم برتر میدان بود و فلیکس انمچا در دقایق ۸۰ و ۸۹ توانست دروازه پادربون را باز کند تا تیمش در خانه به یک پیروزی شیرین دست یابد.
نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:
آگسبورگ ۲ - ۲ بایرلورکوزن
فرایبورگ ۵ - ۰ مونشن گلادباخ
هوفنهایم ۲ - ۱ اشتوتگارت
ماینتس ۱ - ۳ آینتراخت فرانکفورت