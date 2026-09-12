نماینده آذربایجان غربی نایب قهرمان مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور شد.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی هیأت وزنهبرداری استان آذربایجانغربی، در ادامه رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی کشور، محمد چاپاش نماینده شایسته آذربایجانغربی در دسته ۶۰ کیلوگرم رده بزرگسالان، با عملکردی قابل توجه موفق به کسب سه مدال نقره شد.
چاپاش در حرکت یکضرب با ثبت رکورد ۹۹ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد و در حرکت دوضرب نیز با مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرمی به مدال نقره دست یافت.
وی در مجموع با ثبت رکورد ۲۱۶ کیلوگرم، عنوان نایبقهرمانی دسته ۶۰ کیلوگرم بزرگسالان کشور را از آن خود کرد.