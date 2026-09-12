چلسی در هفته سوم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش مقابل هال سیتی متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال چلسی در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج میزبان هال سیتی بود که در سه بازی ابتدایی لیگ ۲ پیروزی و یک مساوی به دست آورده بود.

چلسی با حمایت هوادارنش بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۷ مورگان راجرز دروازه هال سیتی را باز کرد.

هال سیتی در ادامه رفته رفته به بازی برگشت و محمد بلومی مهاجم الجزایری این تیم در دقایق ۲۸ و ۳۴ دروازه آبی پوشان لندنی را در خانه شان باز کرد تا این ورزشگاه در سکوت محض فرو برود.

نیمه اول با برتری ۲ - ۱ هال سیتی به پایان رسید.

در نیمه دوم شاگردان ژابی آلونسو حملات زیادی روی دروازه هال سیتی تدارک دیدند و بالاخره در دقیقه ۶۶ پاس خوب کول پالمر را ژائو پدرو با ضربه استادانه به زیر طاق دروازه هال سیتی چسباند تا بازی ۲ - ۲ شود.

در ادامه تلاش‌های چلسی برای زدن گل سوم ثمری نداشت تا این بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان برسد.

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نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:

استون ویلا ۱ - ۲ ناتینگهام فارست

بورنموث ۲ - ۲ واتفورد

کریستال پالاس ۲ - ۳ ایپسویچ تاون

لیورپول ۰ - ۰ فولام

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، چلسی ، هال سیتی ، استمفوردبریج
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