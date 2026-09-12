وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت گروه بریکس، گفت: هند کشور بزرگی و نوظهوری است که در حال حاضر ریاست بریکس را بر عهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در حاشیه اجلاس سران بریکس و در پاسخ به خبرنگاران هندی اظهار کرد: ما هند را یک کشور بزرگ و نوظهور می‌دانیم که در حال حاضر ریاست بریکس را بر عهده دارد.

وی افزود: بریکس در حال حاضر نهاد بسیار مهمی است و نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. مطمئن هستم که هند می‌تواند گروه بریکس و کشورهای عضو این گروه را به خوبی هدایت کند.

عراقچی همچنین درباره دیدگاه اعضای بریکس درباره استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری گفت: در داخل بریکس، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما همه اعضای این گروه بر این باورند که باید ارزهای ملی تقویت شوند و تجارت میان کشورهای عضو با استفاده از ارزهای ملی انجام شود.

وزیر امور خارجه ایران در عین حال درباره ایجاد ارز واحد در بریکس تصریح کرد: موضوع ایجاد یک ارز واحد همچنان در دست بررسی است.

منبع: ایسنا