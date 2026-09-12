باشگاه خبرنگاران جوان - «خانم یامامورا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی این روزها مراحل پس‌تولید را می‌گذراند.

ساعد سهیلی از جمله بازیگران این سریال است که تصویری از او منتشر شده است.

سریال «خانم یامامورا» محصولی از سیمافیلم است که به تهیه‌کنندگی مرکز سریال سوره تولید می‌شود و مدتی پیش تصویربرداری آن به پایان رسید.

«خانم یامامورا» روایتی عاشقانه از علاقه یک دختر ژاپنی به پسر ایرانی دارد که در فضای تاریخ معاصر می‌گذرد و برای پخش از رسانه ملی آماده می‌شود.

کونیکو یامامورا به عنوان تنها مادر شهید ژاپنی شناخته می‌شود.

این سریال اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است که به خاطرات کونیکو یامامورا می‌پردازد.