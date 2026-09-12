اسماعیل بقائی با اشاره به تلاش‌های وزارت امور خارجه برای گشودن راه‌های ابتکاری در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی با بهره‌گیری از تجربیات دهه‌های گذشته، اجازه نخواهد داد فشارهای جدید علیه کشور، روند عادی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را مختل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای ایجاد مسیر‌های جدید اقتصادی و کاهش آثار تحریم‌های جدید، اظهار کرد: برای یافتن راه‌های ابتکاری جهت تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور تلاش خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش‌های این وزارتخانه برای گشودن مسیر‌های جدید اقتصادی در شرایط جنگی و مقابله با تحریم‌های جدید گفت: این موضوع، تلاش جمعی همه بخش‌های کشور را می‌طلبد و ما نیز به سهم خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

او افزود: در این مسیر حتماً از ظرفیت شبکه دیپلماسی کشور، کنسولگری‌ها، نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها و همچنین تجربیاتی که طی چند دهه گذشته به دست آورده‌ایم، استفاده خواهیم کرد.

بقائی تأکید کرد: تلاش ما این است که اجازه ندهیم شرارت‌ها و فشار‌های اقتصادی دشمن بر روند عادی امور کشور تأثیرگذار باشد.

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برچسب ها: فیلم ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، شرارت ، دشمن ، اقتصاد کشور
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