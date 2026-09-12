باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای ایجاد مسیرهای جدید اقتصادی و کاهش آثار تحریمهای جدید، اظهار کرد: برای یافتن راههای ابتکاری جهت تداوم فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور تلاش خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه برای گشودن مسیرهای جدید اقتصادی در شرایط جنگی و مقابله با تحریمهای جدید گفت: این موضوع، تلاش جمعی همه بخشهای کشور را میطلبد و ما نیز به سهم خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
او افزود: در این مسیر حتماً از ظرفیت شبکه دیپلماسی کشور، کنسولگریها، نمایندگیهای دیپلماتیک و سفارتخانهها و همچنین تجربیاتی که طی چند دهه گذشته به دست آوردهایم، استفاده خواهیم کرد.
بقائی تأکید کرد: تلاش ما این است که اجازه ندهیم شرارتها و فشارهای اقتصادی دشمن بر روند عادی امور کشور تأثیرگذار باشد.