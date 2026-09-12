لیورپول در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس مقابل فولام متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال لیورپول در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان فولام بود.

شاگردان آندونی ایرائولا با شیرینی برد ۲ - ۱ مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا پا به میدان گذاشتند، اما برخلاف انتظارات آن‌ها با وجود حمایت هوادارانشان نتوانستند قفل دروازه فولام را باز کنند تا در خانه به تساوی بدون گل برسند و ۲ امتیاز ارزشمند را از دست بدهند.

لیورپول در چهار هفته سپری شده از لیگ برتر انگلیس یک برد و ۳ تساوی کسب کرده‌اند و با ۶ امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر قرار گرفته‌اند.

فولام هم پس از ۳ شکست به اولین امتیاز خود در فصل جدید رسید.