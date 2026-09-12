باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه سادات حسینی_ اسماعیل عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی به توان واقعی، خواستار برخورد مقتدرانه با چالش‌های تولید و صادرات شد.



وی اظهار داشت: امنیت غذایی باید با رویکردی مشابه امنیت نظامی و با پشتیبانی ویژه دنبال شود تا از عقب‌ماندگی برنامه‌های توسعه جلوگیری گردد.

عسکری در بر ضرورت گذار از تصمیمات خلق‌الساعه به سمت برنامه‌ریزی‌های ساختاری تأکید کرد و افزود: ما باید از ظرفیت‌های تولیدی کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی استفاده کنیم. برنامه هفتم توسعه باید با دقت اجرا شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری گردد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه آب و برق گفت: «ناترازی در این دو حوزه، تولید را با تهدید مواجه کرده است. اختصاص ۴۰ تریلیون تومان برای طرح‌های آبخیزداری نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است، اما عدم تحقق آن‌ها باعث هدررفت منابع، از جمله ۶ میلیارد مترمکعب آب، شده است. همچنین ناترازی برق در بخش کشاورزی، از جمله موضوعاتی است که نیاز به اقدام فوری دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی همچنین با اشاره به چالش‌های صادراتی، خواستار رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از انبار شدن محصولات استراتژیک مانند پسته شد و گفت: باید مانع از انبار ماندن ۷۰ هزار تن پسته شد و صادرات را تسهیل کرد. همچنین پیشنهاد شد با تصویب طرحی متشکل از ۱۵ ماده در مجمع مصلحت نظام، بروکراسی اداری و موانع تولید از میان برداشته شود.