نشست تخصصی میان دادستان‌های کل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سلسله دیدارهای دوجانبه حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور با همتایان خود در کشورهای منطقه، نشست تخصصی میان دادستان‌های کل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.

 این دیدار در راستای توسعه همکاری‌های قضایی و با هدف بررسی راهکارهای نوین جهت تسهیل پیگیری‌های حقوقی و کیفری مشترک انجام گرفت.

در این نشست، دادستان کل کشور با اشاره به مشترکات عمیق فرهنگی و جغرافیایی دو کشور، بر ضرورت «دیپلماسی قضایی» به عنوان بازویی قدرتمند برای حمایت از امنیت و منافع دو ملت تأکید کرد. 

 وی تصریح کرد: همکاری نزدیک دستگاه‌های قضایی ایران و آذربایجان می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در مقابل جرایم سازمان‌یافته داشته باشد و فضای امنی را برای اتباع و سرمایه‌گذاران دو کشور فراهم آورد.

 دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت بر مرزهای مشترک، خواستار تبادل اطلاعات در حوزه‌های مبارزه با قاچاق، جرایم سایبری و استرداد مجرمان بر اساس توافق‌نامه‌های پیشین شد.

 دادستان کل آذربایجان نیز در این دیدار، ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده، بر اهمیت تداوم گفت‌وگوهای کارشناسی میان دو دادستانی تأکید کرد.

 وی اظهار داشت که تقویت بسترهای حقوقی دوجانبه، نه تنها به حل سریع‌تر پرونده‌های قضایی اتباع دو کشور کمک می‌کند، بلکه زیرساختی اطمینان‌بخش برای ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی میان تهران و باکو ایجاد خواهد کرد.

 در پایان این دیدار، طرفین بر لزوم برگزاری نشست‌های مشترک تخصصی میان معاونین دادستان‌های دو کشور برای تدوین سازوکارهای عملیاتی جهت اجرای مفاد توافق‌نامه‌های حقوقی تأکید کردند.

برچسب ها: همکاری قضایی ، دادستانی کل کشور
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