باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۲ شهریور در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار مقابل ژاپن مدافع عنوان قهرمانی که در دوره گذشته در ارومیه موفق شد با شکست سه بر صفر تیم ملی کشورمان جام قهرمانی قاره آسیا را به خانه ببرد، در خانه حریف مقابل ۱۰ هزار تماشاگر ژاپنی به میدان می‌روند.

دو تیم در رده بندی جهانی نیز فاصله ۱۱ پله‌ای دارند و ژاپن که در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ بدون نقص حاضر شد و با کسب ۱۲ پیروزی از ۱۲ مسابقه رکورد دست نیافتنی از خود به جای گذاشت، در حال حاضر با ۳۳۸.۳۱ امتیاز در جایگاه ششم جهان قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران نیز با ۲۱۸.۴۰ امتیاز در رتبه هفدهم است.

تیم ملی والیبال ژاپن با کسب ۱۰ مقام قهرمانی، ۴ نایب‌قهرمانی و ۴ مدال برنز (مجموعاً ۱۸ بار روی سکو رفتن) پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا است. تیم ملی ایران نیز با کسب ۴ مدال طلا، ۳ عنوان نایب‌قهرمانی و ۱ مدال برنز در رتبه سوم افتخارآفرینان این مسابقات ایستاده است.

ژاپن در سال ۱۹۶۴ برای نخستین بار در مسابقات والیبال مردان المپیک شرکت کرد و تا کنون ۱۰ بار در این رویداد مهم کسب تجربه کرده است که سه مدال طلا، نقره و برنز افتخارات این تیم در المپیک است. والیبال مردان ایران نیز در دو دوره المپیک حضور یافته است و بهترین عملکردش کسب رتبه پنجمی در سال ۲۰۱۶ است.

سامورایی‌ها همچنین در سال ۱۹۶۰ موفق به حضور در قهرمانی مردان جهان شدند و دو مدال برنز و مقام سومی دستاورد‌های والیبال ایران کشور در این ۱۷ دوره حضور در این مسابقات است. ملی پوشان والیبال ایران نیز هشت بار در قهرمانی جهان شرکت کردند که بهترین رتبه کسب شده، ششمی سال ۲۰۱۴ است.

دیدار فردا ایران مقابل ژاپن ۶۶۷ امین مسابقه تیم ملی والیبال ایران در تاریخ است که بیشترین جدال را نیز با ژاپن برگزار کرده است و این مسابقه چهل و نهمین مسابقه دو تیم محسوب می‌شود. یعنی از بین ۶۸ کشور که تیم ملی ایران در طول تاریخ به مصاف آنها رفته است، ۷.۲ درصد بازی‌ها مقابل ژاپن بوده است.

دو تیم ایران و ژاپن در سال ۱۹۵۸ برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی به مصاف یکدیگر رفتند و آخرین دیدار نیز در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ بود که ژاپنی‌ها به سختی و سه بر دو فاتح میدان شدند. تعداد برد تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در طول تاریخ ۱۹ است و شاگردان روبرتو پیاتزا در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به دنبال ثبت بیستمین برد هستند که کار بسیار سختی است. تیم ایران در ۲۹ مسابقه با این تیم نتیجه را واگذار کرده است.

مردان والیبال ایران پس از گذشت سه سال از شکست تلخی که در ارومیه مقابل تماشاگران و هواداران ایرانی برابر ژاپن متحمل شدند، فردا برای جبران مافات و انتقام این شکست با تمام توان پا به میدان می‌گذارند تا یک بار دیگر با ارائه یک بازی جذاب و زیبا از نام والیبال ایران در دنیا دفاع کنند.

تیم‌های ایران و ژاپن با شکست استرالیا و کره جنوبی به دیدار نهایی این مسابقات راه یافتند تا برای تنها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ این مسابقات و مقام قهرمانی تلاش کنند.

همچنین سه تیم برتر این مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ به دست می آورند که تیم‌های ایران و ژاپن با صعود به فینال دو سهمیه را کسب کردند و استرالیا و کره جنوبی فردا برای کسب مقام سومی آسیا و سومین سهمیه مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

فهرست و نتایج دیدار‌های دو تیم ملی والیبال ایران و ژاپن در طول تاریخ به قرار زیر است:

۱۹۵۸ (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۶۶ (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۶۶ (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۷۰ (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۷۴ (بازی‌های آسیایی): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۹۳ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۹۵ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۹۷ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۱۹۹۹ (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۰۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۲) – ژاپن (۳)

۲۰۰۳ (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۰۴ (انتخابی المپیک): ایران (۳) – ژاپن (۲)

۲۰۰۵ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – ژاپن (۲)

۲۰۰۶ (بازی‌های آسیایی): ایران (۲) – ژاپن (۳)

۲۰۰۷ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۰۸ (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (۳) – ژاپن (یک)

۲۰۰۸ (انتخابی المپیک): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۰۹ (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۰۹ (انتخابی قهرمانی جهان): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۰۹ (جام قهرمانان): ایران (۲) – ژاپن (۳)

۲۰۱۰ (جام کنفدراسیون آسیا): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۰ (قهرمانی جهان): ایران (۳) – ژاپن (یک)

۲۰۱۰ (بازی‌های آسیایی): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۱۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۱ (جام جهانی): ایران (۳) – ژاپن (یک)

۲۰۱۲ (انتخابی المپیک): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۲ (انتخابی ­لیگ­ جهانی): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۲ (انتخابی ­لیگ­ جهانی): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۳ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۳ (جام قهرمانان): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۴ (جام کنفدراسیون آسیا) تیم ملی ب ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۴ (بازی‌های آسیایی): ایران (۳) – ژاپن (یک)

۲۰۱۵ (جام واگنر): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۱۵ (قهرمانی آسیا): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۱۵ (جام جهانی): ایران (۳) – ژاپن (۲)

۲۰۱۶ (انتخابی المپیک): ایران (۳) – ژاپن (یک)

۲۰۱۷ (جام قهرمانان): ایران (۳) – ژاپن (یک)

۲۰۱۸ (لیگ ملت‌ها): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۱۹ (لیگ ملت‌ها): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۱۹ (جام جهانی): ایران (یک) – ژاپن (۳)

۲۰۲۱ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۲۱ (المپیک): ایران (۲) – ژاپن (۳)

۲۰۲۱ (قهرمانی آسیا): ایران (۳) – ژاپن (صفر)

۲۰۲۲ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۲۳ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۲۳ (قهرمانی آسیا): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۲۴ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – ژاپن (۳)

۲۰۲۶ (لیگ ملت‌ها): ایران (۲) – ژاپن (۳)