انصارالله می‌گوید ممنوعیت تردد در تنگه باب‌المندب صرفا برای کشتی‌های سعودی است و روند عبور کشتی‌های دیگر کشور‌ها مانند قبل در این آبراه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه تلویزیونی المسیره یمن به نقل از یک منبع در وزارت حمل و نقل دولت نجات ملی یمن در صنعا گزارش داد که کشتیرانی در مسیر تنگه باب‌المندب برای همه کشتی‌ها، به جز کشتی‌های سعودی ادامه دارد و طی روز‌های ۱۰ و ۱۱ سپتامبر (۱۹ و ۲۰ شهریور) مجموعا ۷۳ کشتی از این آبراه عبور کرده‌اند.

این منبع گفت ممنوعیت اعمال شده از سوی یمن برای تردد کشتی‌های سعودی، تأثیری بر روند کلی تردد دریایی بین‌المللی از این تنگه نداشته است و افزود حجم تردد در این بازه ۴۸ ساعته، معادل ۹۸.۶ درصد میانگین تردد پیش از اعمال این ممنوعیت بوده است.

این منبع همچنین گفت این آمار، ادعا‌ها درباره به خطر افتادن کشتیرانی بین‌المللی در باب‌المندب پس از تسلط انصارالله بر سواحل یمن را رد می‌کند.

طی روز‌های اخیر، انصارالله در یک پیشروی سریع در سواحل غربی یمن، کنترل بخش‌های مهمی از ساحل دریای سرخ، از جمله شهر بندری مخا و جزایر راهبردی در نزدیکی باب‌المندب را به دست گرفته است. رزمندگان این گروه همچنین به جزیره پریم در مرکز تنگه باب‌المندب رسیده‌اند؛ تحولی که عملاً موقعیت انصارالله را در این آبراه تقویت کرده است.

این پیشروی در حالی رخ داده که باب‌المندب یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کشتیرانی میان دریای سرخ و اقیانوس هند است. همزمان با کنترل انصارالله بر سواحل یمن و جزایر اطراف آن، برخی منابع غربی نگرانی‌هایی را درباره امنیت کشتیرانی و صادرات نفت منطقه مطرح کرده‌اند.

با این حال، انصارالله پیش از این نیز تاکید کرده بود که ممنوعیت تردد به دلیل محاصره یمن اعمال شده و بنابراین، فقط شامل کشتی‌های سعودی خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دریای سرخ ، باب المندب ، انصارالله یمن
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