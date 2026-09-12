باشگاه خبرنگاران جوان- قطار لوکس و پنج ستاره در مسیر ریلی کرمان - مشهد و برعکس ،هفدهمین قطار پنج ستاره در کشور و نخستین در استان کرمان محسوب میشود که در دولت چهاردهم به بهرهبرداری رسید؛ این رام قطار با ترکیبی شامل هفت سالن پنج ستاره «زمرد» (با ظرفیت ۴۰ نفر به ازای هر سالن) و ۲ سالن چهار تخته «غزال نوین» (با ظرفیت ۴۰ نفر به ازای هر سالن) و یک سالن مجهز رستوران غزال آماده پذیرایی از مسافران است.
قطار پنج ستاره کرمان - مشهد؛ پاسخی به مطالبه به حق مردم
استاندار کرمان نیز در این آیین با اشاره به راهاندازی قطار پنجستاره کرمان - مشهد، گفت: این قطار رشته ارتباط با استان خراسان رضوی است و ضمن ایفای نقش پررنگ در گردشگری، پاسخ به یکی از مطالبات به حق مردم کرمان است.
محمدعلی طالبی افزود: پیگیریهای گستردهای در راهآهن کرمان در حال انجام است و برای قطار کرمان - تهران نیز قول دادند که در اولویت باشد.
وی ادامه داد: همه ما محدودیتهای تأمین لوکوموتیو را میدانیم، اما با هماهنگی با شرکتهای مختلف، لازم است مسیر تهران نیز در جمع قطارهای پنجستاره قرار گیرد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: بهسازی مسیر کرمان - زرند - بافق در حال پیگیری است و درباره راهآهن سیرجان - کرمان تصمیمهایی گرفته شده که با شتاببخشی به آن امید است تا یک سال آینده شاهد افتتاح این مسیر باشیم.
وی تصریح کرد: تکمیل ایستگاهها و مسیرهای راه آهن در استان کرمان نیازمند توجه ویژه است؛ انتقال راهآهن سیرجان به استان کرمان در سفر وزیر راه و شهرسازی مطرح شد و همچنان مطالبه استان است.
طالبی همچنین از طرح محور پارک لجستیک سیرجان خبر داد و یادآور شد: این طرح میتواند نقش مؤثری در انتقال بار کشور داشته باشد.
وی افزود: امیدواریم با نگاه همدلانه و همگرایی موجود در استان کرمان و همراهی مجموعه راهآهن کشور که در مذاکرات متعدد شاهد آن بودهایم، بسیاری از مطالبات به منصه ظهور برسد و شاهد افزایش انتقال بار و مسافر در حوزه استان کرمان باشیم تا زمینه توسعه گردشگری استان را هم فراهم کند.
معاون مسافری راهآهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این آیین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در ارتقای خدماترسانی ریلی گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه و محدودیتها، توسعه قطارهای حومهای جنوب به شرق و کیفیت خدماترسانی ریلی از دغدغههای مهم دولت از زمان پذیرش مسئولیت بوده است و قطارهای پنجستاره نیز در همین راستا توسط شرکتها به بهرهبرداری میرسد.
غلامحسین کریمی افزود: قطاری که امروز افتتاح شد، هفدهمین خط قطار پنجستاره در دولت چهاردهم است که نشان از جدیت توجه به حملونقل ریلی دارد.
وی تاکید کرد: مردم کشور و کرمان شایسته بهترینها هستند و تلاش میکنیم وضعیت کرمان در بخش حمل و نقل ریلی بهبود یابد.
همچنین مدیرکل راهآهن کرمان در مراسم آغاز بهکار این قطار با اشاره به مطالبه راهاندازی قطار کرمان-تهران، گفت: روزانه ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ مسافر ورودی و خروجی از منطقه کرمان جابهجا میشوند.
حسین معصومی افزود: سال گذشته در میان ۲۱ منطقه در زمینه میزان بار جابهجا شده از طریق حمل و نقل ریلی، رتبه اول کشور را داشتیم و در بخش رفاهی نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذار این پروژه نیز با اشاره به حرکت نخستین قطار پنجستاره کرمان به مقصد مشهد مقدس و با ادای احترام به شهدای جنگ اخیر گفت: دشمنان ایران در این جنگ در دشمنی خود تا آنجا پیش رفتند که شبکه ریلی را بمباران کردند، اما این آسیبها رفع شد و شبکه ارتباطی کشور برقرار ماند.
سید حسین هاشمی افزود: قطار پنج ستاره کرمان به مشهد، این استان را به مقصدی مناسب برای گردشگری و رونق بازار کسبوکار مرتبط با آن تبدیل میکند.
راهاندازی قطار پنجستاره کرمان به تهران یک مطالبه جدی است
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با تاکید بر اینکه آنچه در استان کرمان اتفاق میافتد در سایه وحدت، هماهنگی، انسجام و وفاق ملی است، گفت: مجلس شورای اسلامی وظیفه ریلگذاری و فراهم کردن بسترهای لازم را بر عهده دارد و در این مسیر از هیچ حمایتی دریغ نمیکند.
شهباز حسنپور با بیان اینکه راه اندازی قطار پنجستاره کرمان - تهران یکی از مطالبههای مردم این استان است، افزود: تیمهای اجرایی در استان با مدیریت استاندار کرمان تمامی تلاشها را در راستای توسعه شبکه ریلی بهکار میبندند.
وی با اشاره به وضعیت راهآهن در استان کرمان اظهار کرد: خط سیرجان - بندرعباس باید زیر نظر سیرجان یا ادارهکل راهآهن کرمان اداره شود و در این زمینه لازم است توجه لازم از سوی متولیان امر صورت گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کمتر از پنج درصد ظرفیت راهآهن کشور در کرمان است، ادامه داد: درآمد استان کرمان از خطوط ریلی به اندازه بیش از ۱۰ تا ۱۵ استان است و در صورت اضافه شدن سیرجان به ادارهکل راهآهن کرمان بهتر میتوانیم مطالبهگری کنیم.
وی درباره وضعیت گردشگری استان کرمان نیز گفت: گردشگری این استان با چالشهایی برای رونق بیشتر مواجه است، هتلها و آژانسهای مسافرتی به امید آیندهای بهتر از جیب خود هزینه میکنند و اتاق بازرگانی باید در این بخش ورود کند.
حسنپور تصریح کرد: شماری از فعالان هتلداری در این استان با خطر تعدیل نیرو مواجهند، آنها در انتظارند تا شرایط جنگی هرچه زودتر پایان یابد تا نیروها و سرمایههای خود را از دست ندهند.
همچنین نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در این آیین با اشاره به ظرفیتهای استان کرمان گفت: بیشترین معادن در این استان وجود دارد، اما کمترین امکانات حملونقل ریلی را داریم.
احمد انارکی محمدی افزود: امیدوارم با هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای موجود، این توانمندیها را برای مردم تبیین کنیم.
وی با اشاره به حجم جابهجایی کالا در استان کرمان اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن کالا به این استان وارد میشود؛ انتظار داریم سهم ۱۱ درصدی راهآهن در این خطه افزایش یابد و مشکلات حملونقل ریلی رفع شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه استان کرمان کمترین سهم را از ریل و قطار دارد، بیان کرد: سهم ما از جابهجایی مسافر هشت درصد کشور است.