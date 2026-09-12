باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد شمار جانباختگان آتشسوزی کشتی «اموی جون آستر» در نزدیکی استان پالاوان به ۷۶ نفر افزایش یافته و ۱۳ نفر همچنان مفقود هستند.
گارد ساحلی فیلیپین روز شنبه اعلام کرد ۴۱ جسد دیگر از کشتی «اموی جون آستر» که در آتش سوخته بود، پیدا شده و شمار قربانیان تأییدشده از ۳۵ به ۷۶ نفر رسیده است.
به گفته گارد ساحلی، بقایای اجساد قرار است روز یکشنبه با کشتی «BRP Cape Engano» منتقل شود. شمار نجاتیافتگان نیز ۴۳ نفر اعلام شده است.
بر اساس فهرست مسافران و خدمه، این کشتی ۱۳۴ نفر را در فهرست داشته که از میان آنها ۱۳ نفر همچنان مفقود هستند. همچنین دو نفر از افراد ثبتشده در فهرست اعلام کردهاند که اصلاً سوار کشتی نشده بودند. مقامهای فیلیپین تأکید کردند با ادامه عملیات جستوجو، بازیابی و شناسایی اجساد، این آمار ممکن است تغییر کند.
کشتی «اموی جون آستر» شامگاه چهارشنبه هنگام حرکت از مانیل به مقصد کورون در استان پالاوان دچار آتشسوزی شد. گزارشهای اولیه از حضور ۱۱۷ مسافر و ۱۷ خدمه در کشتی حکایت داشت.
در نخستین ساعات حادثه، مرگ پنج نفر تأیید و ۴۳ مسافر و خدمه نجات داده شدند. پس از مهار آتش و انجام بررسیهای ایمنی، ۳۰ جسد دیگر نیز از داخل کشتی سوختهشده خارج شد.
منبع: آناتولی