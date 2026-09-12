باشگاه باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام والمسلمین محمد صالح‌نژاد اظهار کرد: مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان قم، ویژه گرامیداشت مقام رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان، از یکشنبه هشتم شهریورماه در قم آغاز شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات در رشته‌های مختلفی از جمله قرائت، حفظ، اذان و دعاخوانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قم ادامه داد: این مسابقات تا پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های حرم مطهر امامزاده شاه سیدعلی (ع) ادامه داشت و در پایان، هیئت داوران اسامی برگزیدگان رشته‌های مختلف در دو بخش خواهران و برادران را اعلام کرد.



در بخش خواهران، در رشته حفظ کل بزرگسالان، زینب امین‌پور رتبه نخست، مریم سادات آبیار رتبه دوم و فاطمه عصارپور و محدثه دانشمند به‌صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.



در رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسالان، زهره خلیلی رتبه نخست، مهدیه شکوری رتبه دوم و زینب دلیری رتبه سوم شدند.



در رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسالان، کبری حق‌وردی رتبه نخست، محبوبه کلوانی رتبه دوم و فاضله علیزاده رتبه سوم را به دست آوردند.



در رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوانان، فاطمه بهشتی‌زاده رتبه نخست، معصومه سادات خادمی رتبه دوم و نساء خانی رتبه سوم را کسب کردند.



در رشته حفظ پنج جزء بزرگسالان، مریم حجازی رتبه نخست، محبوبه مغاری و اخلاص سادات رضوی به‌صورت مشترک رتبه دوم و اعظم شریفی شایان، سودابه آب‌سالان و نگین والایی به‌صورت مشترک رتبه سوم را به دست آوردند.



در رشته قرائت تحقیق بزرگسالان، طیبه صبوری رتبه نخست، زهرا دوازده‌امامی رتبه دوم و صغری قربانی رتبه سوم شدند.



در رشته قرائت تحقیق نوجوانان نیز زینب اکرمی‌مقدم رتبه نخست و معصومه عصارپور رتبه دوم را کسب کردند.



در رشته دعاخوانی خواهران، فائزه دمقی رتبه نخست، لیلا رسولی رتبه دوم و فاطمه پیوسته رتبه سوم شدند.



در رشته حفظ کل نوجوانان، فاطمه جعفری رتبه نخست، فاطمه آدینه‌پور رتبه دوم و عطیه عزیزی رتبه سوم را به دست آوردند.



در رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوانان، فاطمه یزدانی رتبه نخست و فاطمه شفیعی رتبه دوم شدند.



در رشته ترتیل، فاطمه دلیری رتبه نخست، آذرمان صادقی رتبه دوم و نجمه رضازاد رتبه سوم را کسب کردند.



همچنین در رشته حفظ پنج جزء نوجوانان، مبینا اسفندیاری رتبه نخست را به دست آورد.



در بخش برادران نیز در رشته حفظ کل بزرگسالان، احمد معتمدی رتبه نخست، مهدی حبیبی رتبه دوم و سیدعلی حسینی رتبه سوم شدند.



در رشته حفظ کل نوجوانان، علیرضا براتی رتبه نخست، سیدعلی هل‌اتایی رتبه دوم و غلامحسین علیخانی و محمدرضا قاسملو به‌صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.



در رشته حفظ ۱۰ جزء بزرگسالان، حسین صالحی رتبه نخست، محمدکاظم رجاء رتبه دوم و امیرحسین ایمانی‌ملکی رتبه سوم را به دست آوردند.



در رشته حفظ ۱۰ جزء نوجوانان، محمدهادی فرامرزی رتبه نخست، مهدی ایزدی‌مطلق رتبه دوم و یاسین ابراهیمی رتبه سوم شدند.



در رشته حفظ پنج جزء بزرگسالان، محمدحسن خلیلی رتبه نخست و محمدرسول کاشانی و حسین‌رضا آقایی به‌صورت مشترک رتبه دوم را کسب کردند.



در رشته قرائت تحقیق بزرگسالان، میثم حمیدی‌نیک و محمدمهدی طالبیان قمی به‌صورت مشترک رتبه نخست، محمدصادق بهشتی و سجاد پروینی‌نژاد به‌صورت مشترک رتبه دوم و هادی خانی رتبه سوم را به دست آوردند.



در رشته قرائت تحقیق نوجوانان، رضا خجسته‌کی رتبه نخست، علی میرشمس رتبه دوم و سیدامیرمحمد میره‌ای رتبه سوم شدند.



در رشته دعاخوانی، رضا ابراهیم‌پور رتبه نخست، مهدی دهباشی و سیدمحمد مدنی به‌صورت مشترک رتبه دوم و وحید رحمانی رتبه سوم را کسب کردند.



در رشته اذان، محمدمهدی رحیمی رتبه نخست، محمدرضا زینلی و متین قربانی به‌صورت مشترک رتبه دوم و حسین پهلوان‌نژاد رتبه سوم شدند.



در رشته حفظ ۲۰ جزء نوجوانان، حسین ایزدی رتبه نخست، مهدی عزیزی‌توفیق رتبه دوم و امیرمحمد علی رتبه سوم را به دست آوردند.



در رشته ترتیل، روح‌الله آقایی رتبه نخست، محمدمهدی محمودی و مهدی اکبری به‌صورت مشترک رتبه دوم و مرتضی مرادی و حمیدرضا صافی به‌صورت مشترک رتبه سوم شدند.



در رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسالان، حسین کریمی‌لویی، سجاد وفایی و حیدر سلیمانی به‌صورت مشترک رتبه نخست، محمدابراهیم صافی رتبه دوم و مهران منعمی رتبه سوم را کسب کردند.



در رشته حفظ پنج جزء نوجوانان نیز سجاد اسدی رتبه نخست، محمدجواد رحیمی رتبه دوم و سیدمحمدحسین رضویان و امیرعباس سعادت‌جانی به‌صورت مشترک رتبه سوم را به دست آوردند.

منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم