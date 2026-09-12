باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشن مردم برای پیروزی‌های ملت یمن در تجمعات شبانه + فیلم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم خواست در صدونودوششمین شب تجمعات، پیروزی‌های ملت یمن را جشن بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای با تبریک پیروزی‌های ملت یمن، از مردم خواست امشب با حضور در میادین و خیابان‌ها، پیروزی برادران و خواهران یمنی را گرامی بدارند.

 

مطالب مرتبط
جشن مردم برای پیروزی‌های ملت یمن در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

صد و هشتاد و نهمین شب اقتدار مردم ایران + فیلم

جشن مردم برای پیروزی‌های ملت یمن در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

تداوم تجمعات شبانه و محکومیت جنایت آمریکا + فیلم

جشن مردم برای پیروزی‌های ملت یمن در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

شادی مردم از عملکرد نیرو‌های مسلح در صدو‌نود و دومین شب از تجمعات + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم
۱۷۴۶

چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
غنیمت گیری تجهیزات نظامی آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن
۶۹۴

غنیمت گیری تجهیزات نظامی آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
باب‌المندب در دستان یمن؛ شریان نفتی زیر کنترل صنعا + فیلم
۵۳۷

باب‌المندب در دستان یمن؛ شریان نفتی زیر کنترل صنعا + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم
۴۹۰

ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
اعتراض گسترده مردم دوبلین به حضور ترامپ در ایرلند + فیلم
۴۳۸

اعتراض گسترده مردم دوبلین به حضور ترامپ در ایرلند + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha