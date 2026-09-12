باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت در صورت دعوت آمریکا از پوتین برای نشست گروه ۲۰، آماده است برای دیدار با او به آمریکا سفر کند.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با دویچه‌وله گفت دیدار و گفت‌و‌گو با پوتین باید با هدف دستیابی به نتیجه و تصمیم‌گیری درباره حل بحران انجام شود.

پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش گفت اگر زلنسکی واقعاً خواهان دیدار با پوتین است، می‌تواند به مسکو سفر کند. نشست گروه ۲۰ روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر در میامی برگزار می‌شود.

زلنسکی همچنین گفت اوکراین برای زمستان به ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک در ماه نیاز دارد و برای تأمین آنها با آمریکا و کشور‌های غرب آسیا گفت‌و‌گو می‌کند. کی‌یف همچنین قصد دارد نمونه اولیه سامانه دفاع موشکی «FREYJA» را تا پایان دسامبر آزمایش کند.

منبع: آناتولی