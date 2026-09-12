باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی نوشت که گسترش تنشها در جبهههای مختلف در غرب آسیا، با افزایش فشار بر عربستان و تهدید مسیرهای حیاتی صادرات نفت، دونالد ترامپ را با چالش تازهای روبهرو کرده است.
در این یادداشت آمده است: جنگ ایران در حال گسترش است. با شعلهور شدن درگیریها در دو جبهه دیگر طی هفته گذشته، دونالد ترامپ با یک دوراهی جدی روبهرو شده است. او میتواند جنگی نامحبوب را گسترش دهد و نیروهای آمریکا را که همین حالا هم تحت فشار قرار دارند، بیش از پیش وارد گرداب آشوب غرب آسیا کند یا میتواند از تشدید درگیری خودداری کند؛ اقدامی که خطر واکنش منفی رأیدهندگان آمریکایی و تقویت این تصور را به همراه دارد که قدرت نظامی آمریکا دچار ضعف شده است.
ترامپ امیدوار بود آخر هفته را در زمین گلف خود در ایرلند، فارغ از تحولات غرب آسیا سپری کند. رئیسجمهور آمریکا پس از ورود به دوبلین، لحنی امیدوارکننده داشت و در پاسخ به خبرنگاران اطمینان داد: «همهچیز خوب پیش خواهد رفت». اما فضای حاکم در ریاض و احتمالاً در کاخ سفید انقدر خوشبینانه نبود.
روز پنجشنبه، انصارالله با تصرف بندر مخا کنترل خود بر ورودی دریای سرخ را تقویت کرد و بعد در روز جمعه، شاید تکاندهندهترین حمله از جهتی متفاوت انجام شد. پهپادهایی با منشا نامشخص، به ایستگاههای پمپاژ در امتداد خط لوله حیاتی عربستان حمله کردند.
این حمله وزارت انرژی عربستان را وادار کرد خط لوله را تعطیل کند؛ خط لولهای که پس از بسته شدن تنگه هرمز، یک مسیر جایگزین حیاتی برای صادرات نفت خام عربستان محسوب میشد.
پس از بسته شدن تنگه هرمز، دریای سرخ در سوی دیگر شبهجزیره عربستان به مسیری حیاتیتر برای اقتصاد جهانی تبدیل شده بود. در واقع، عربستان خود یک مسیر مهم برای صادرات داشت. اگرچه بخش اصلی میادین نفتی این کشور در منطقه خلیج فارس قرار دارد، اما ریاض میتوانست بخش عمده صادرات خود را از طریق خط لوله شرق به غرب که در بندر ینبع در دریای سرخ به پایان میرسد، منتقل کند. این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه هفت میلیون بشکه نفت خام را دارد.
اگرچه پس از حمله آمریکا و (رژیم) اسرائیل به ایران، قیمت جهانی نفت بهشدت افزایش یافت، اما توانایی عربستان برای صادرات ۷۰ درصد نفت خود از مسیر دریای سرخ، تاکنون مانع از جهش بیشتر قیمتها شده بود.
هرچند ممکن است این وضعیت بهزودی تغییر کند و به نظر میرسد که ترامپ، با وجود اظهارات ظاهراً مطمئن خود، بهخوبی از پیامدهای آن آگاه است.
با تصرف مخا و جزایر واقع در تنگه بابالمندب، انصارالله اکنون موقعیت بهتری برای اجرای محاصره کشتیهای سعودی دارد؛ محاصرهای که ابتدا در ماه ژوئیه آن را اعلام کرده بود.
در واقع میتوان گفت که جنگ علیه ایران که در ابتدا به رقابتی برای کنترل تنگه هرمز تبدیل شده بود، اکنون در خطر تبدیل شدن به درگیری بر سر کنترل دو گلوگاه راهبردی دریایی قرار دارد.
قیمت نفت در هفته گذشته که برای مدتی از ۱۱۰ دلار در هر بشکه عبور کرد، خود گویای وضعیت است؛ همانطور که قیمت بنزین در آمریکا نیز به رکورد ۶ دلار در هر گالن رسیده و فشار سیاسی داخلی بر ترامپ را افزایش داده است.
منبع: تلگراف