باشگاه خبرنگاران جوان- پرویز غفارفرد رئیس اورژانس و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ساعت ۱۸:۵۲ دقیقه، وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در منطقه توتنده، بعد از پمپ بنزین بشار در محور یاسوج-اصفهان، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله امدادگران نزدیکترین کدهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: این حادثه بین سه دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، تریلی و پژو پارس رخ داده است.
غفارفرد عنوان کرد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای هلال احمر به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال داده شدند.