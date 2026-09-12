رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصادف زنجیره‌ای در منطقه توتنده در محور یاسوج-اصفهان از توابع شهرستان دنا ۶ فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- پرویز غفارفرد رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ساعت ۱۸:۵۲ دقیقه، وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در منطقه توتنده، بعد از پمپ بنزین بشار در محور یاسوج-اصفهان، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله امدادگران نزدیک‌ترین کد‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: این حادثه بین سه دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، تریلی و پژو پارس رخ داده است.

غفارفرد عنوان کرد: مصدومان این حادثه با همکاری نیرو‌های هلال احمر به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال داده شدند.

برچسب ها: تصادف زنجیره ای ، کشته و مصدوم
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تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج-اصفهان با ۶ فوتی و چهار مصدوم
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تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج-اصفهان با ۶ فوتی و چهار مصدوم