باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیگیری مشکل خوابگاه دانشجویان تهرانی در ایران جوان + فیلم

نتیجه پیگیری مشکلات خوابگاهی دانشجویان تهران این هفته در ایران جوان منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دانشجویان تهرانی که با مشکل خوابگاه مشکل مواجه هستند، می‌توانند این هفته نتیجه پیگیری مشکلاتشان را در برنامه ایران جوان دنبال کنند.

 

مطالب مرتبط
پیگیری مشکل خوابگاه دانشجویان تهرانی در ایران جوان + فیلم
young journalists club

متقاضیان زمین‌های جوانی جمعیت چشم‌انتظار واگذاری + فیلم

پیگیری مشکل خوابگاه دانشجویان تهرانی در ایران جوان + فیلم
young journalists club

روایت خانواده شکاریان از روزمره‌های تولد نوزاد سوم + فیلم

پیگیری مشکل خوابگاه دانشجویان تهرانی در ایران جوان + فیلم
young journalists club

بهترین سن فرزندآوری زوجین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم
۱۷۴۶

چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
غنیمت گیری تجهیزات نظامی آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن
۶۹۴

غنیمت گیری تجهیزات نظامی آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
باب‌المندب در دستان یمن؛ شریان نفتی زیر کنترل صنعا + فیلم
۵۳۷

باب‌المندب در دستان یمن؛ شریان نفتی زیر کنترل صنعا + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم
۴۹۰

ایران و حوثی‌ها بر گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه مسلط شده‌اند! + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
اعتراض گسترده مردم دوبلین به حضور ترامپ در ایرلند + فیلم
۴۳۸

اعتراض گسترده مردم دوبلین به حضور ترامپ در ایرلند + فیلم

۲۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha