شهر به نام و یاد ۲۷۵۰ شهید آراسته شد + تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان اظهار کرد: شهرداری شهرکرد طی روزهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف مجموعه مدیریت شهری، اقدامات گستردهای را برای آمادهسازی شهر، ارتقای سیمای بصری و فراهمکردن شرایط مناسب برای حضور شهروندان و میهمانان کنگره به اجرا گذاشته است.
وی افزود: شهدا بخش درخشانی از هویت و تاریخ این سرزمین هستند و نام و یاد ۲۷۵۰ شهید والامقام استان چهارمحال و بختیاری باید در فضای شهری نیز به شکلی شایسته و ماندگار جلوهگر باشد. برهمین اساس اقدامات متنوعی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در نقاط مختلف شهر اجرا شده است.
واحدیان با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده، بیان کرد: عملیات تسطیح، خاکبرداری و زیرسازی برای ایجاد پارکینگ مورد نیاز کنگره انجام شده است تا زیرساختهای لازم برای تسهیل حضور و تردد شهروندان و میهمانان فراهم شود.
شهردار شهرکرد ادامه داد: در حوزه فضای سبز نیز عملیات بهسازی، ساماندهی و گلکاری فضاهای شهری انجام شده و در محوطه مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز، بیش از یکهزار و ۵۰۰ مترمربع از باغچهها احیا و ساماندهی شده است. در این عملیات، هرس و حذف شاخههای زائد، کندوکوب، تسطیح و کوددهی باغچهها انجام و ۱۷۰ اصله درخت و درختچه از گونههای مقاوم زینتی از جمله زرشک، یوکا، سرو و توری و همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ بوته گل رز و گلهای فصلی کاشته شده است.
وی افزود: در مجموع و طی چند مرحله، ۲۷۵۰ اصله نهال در نقاط مختلف شهر غرس شده است که این اقدام با محوریت گرامیداشت یاد و نام ۲۷۵۰ شهید والامقام استان انجام شده تا یاد و خاطره شهدا در فضای سبز شهر نیز ماندگار شود.
واحدیان تصریح کرد: در بخش زیباسازی و هنر شهری نیز اقدامات گستردهای انجام شده و ۲۷۵۰ مترمربع دیوارنگاری با محوریت شهدای والامقام استان در نقاط مختلف شهر و مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنگره اجرا شده است. همچنین نقاشی دیواری با موضوع شهدای دانشآموز و طرحهای ورزشی با مضمون پهلوانی در ورودی مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز اجرا شده است.
شهردار شهرکرد ادامه داد: تصویر مبارک حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای نیز بر دیوار محل برگزاری کنگره نقش بسته و جلوهای ویژه به فضای این مجموعه بخشیده است.
وی با اشاره به توسعه فضاسازی محیطی در سطح شهر گفت: ۴۰ استند تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر و ۴۰ استیکر در ایستگاههای اتوبوس با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره ۲۷۵۰ شهید استان نصب شده است. همچنین عرشههای پلهای عابر پیاده، استرابوردها و بیلبوردهای سطح شهر نیز با ۱۴ بنر با موضوع کنگره ملی شهدای استان فضاسازی شدهاند.
واحدیان افزود: در راستای ماندگاری مفاهیم مرتبط با ایثار و شهادت در سیمای شهری، المان «دست مقاومت» و المانهای تیغهای با محوریت فرهنگ شهید و شهادت نیز در ۱۵ نقطه شهر جانمایی و نصب شده است تا کنگره ملی شهدا علاوه بر یک رویداد فرهنگی، میراثی بصری و هویتی برای شهرکرد به یادگار بگذارد.
وی با اشاره به فضاسازی ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: پوسترهای کنگره ملی شهدای استان بر روی ناوگان حملونقل عمومی شهر نصب شده و از این ظرفیت برای انعکاس حالوهوای کنگره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح شهر استفاده شده است.
شهردار شهرکرد از پیشبینی ۱۳ مسیر برای ایاب و ذهاب شهروندان نیز خبر داد و گفت: با برنامهریزی انجامشده، مسیرهای حملونقل برای جابهجایی شهروندان پیشبینی شده است تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری در برنامههای کنگره حضور پیدا کنند.
واحدیان اظهار کرد: طرح بهسازی و توسعه فضای سبز مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز با اجرای اقداماتی ازجمله آمادهسازی، ساماندهی و کاشت گونههای گیاهی انجام شده و نگهداری و آبیاری فضای سبز جدید نیز با رعایت اصول مدیریت منابع آب، بدون استفاده از آب شرب و با بهرهگیری از شیوههای بهینه آبیاری انجام میشود.
وی با بیان اینکه از عصر امروز شهرکرد میزبان برنامههای کنگره ملی شهدای استان بود، گفت: مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده است با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، شهر را برای حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، میهمانان و عموم مردم آماده کند و فضایی در شأن این رویداد ملی فراهم آورد.